قبل قتلها له بسبب مصاريف العيد.. أحمد يصف زوجته بـ«أجمل اختياراته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الصور والتعليقات والرسائل الغرامية التي تبادلها الزوجان «ريهام سعيد» و«محمد أحمد»، واللذان كانا طرفي جريمة قتل شهدها مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حين قامت الزوجة بقتل زوجها بسبب مصاريف العيد.

وقبل مقتل الزوج شاء القدر أن تحتفظ حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتلك التعليقات عندما وجه الزوج الذي قتل على يد زوجته رسالة قال فيها «وتبقى هى أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي»، بينما دونت هي تعليقًا على إحدى صوره: «أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه».

كانت النيابة العامة بالقليوبية قد فتحت تحقيقا في واقعة قتل الزوجة لزوجها بعد خلافات نشبت بينهما بسبب مصاريف العيد فيما أمرت بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة.

ولقى الزوج الذي يعمل محاسبا، مصرعه بطعنة نافذة من زوجته «ربة منزل»، سددتها له أثناء خلافهما الذي دار في منزلهما بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وقالت خلال التحقيقات إنها لم تتعمد قتله مضيفة: «وقعت بيننا مشاجرة، وحاول ضربي فلم أدري بنفسي إلا وأنا أغرس السكين في صدره، ولم أتوقع أن الطعنة ستقتله في الحال».

ومن جانبها قررت نيابة مركز شرطة طوخ، حبس الزوجة «ريهام سعيد» ربة منزل قاتلة زوجها بطنط الجزيرة في طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتله بطعنة نافذة بالسكين إثر مشاجرة بينهما في الشقة بسبب الخلاف على مصاريف العيد.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمقتل محمد أحمد ويعمل محاسبا على يد زوجته، وأداة الجريمة هي «سكين»، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات، ولديهما طفلان؛ أحدهما رضيع، والآخر 4 سنوات، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.