هكذا تواجهين المتلازمة السابقة للحيض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Woman" النمساوية أن المتلازمة السابقة للحيض (Premenstrual Syndrome) هي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، التي تصيب المرأة قبل حدوث الحيض بأسبوع إلى أسبوعين.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن أعراض المتلازمة السابقة للحيض المعروفة اختصارا بـ (PMS) تتمثل في آلام البطن وآلام الظهر ونوبات الجوع الشديد والتعب والصداع والانتفاخ وسرعة الاستثارة والتقلبات المزاجية ونوبات الخوف والتوتر والقلق.

ويمكن مواجهة متاعب المتلازمة السابقة للحيض من خلال تطبيقات السخونة مثل القِربة الساخنة وتمارين الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

بالإضافة إلى ذلك تلعب التغذية السليمة دورا مهما في مواجهة المتاعب؛ حيث تسهم الأغذية الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز والمكسرات في زيادة هرمون السعادة "السيروتونين"، ما يساعد في مواجهة التوتر النفسي.

وتساعد الأغذية الغنية بفيتامين B مثل منتجات الحبوب الكاملة ورقائق الشوفان والمكسرات في مواجهة التعب واعتلال المزاج وسرعة الاستثارة.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو، ومن ثم فهي غنية بالحديد والمغنيسيوم ومركبات النبات الثانوية المعروفة باسم (الفلافونويد)، وبالتالي فهي تعمل على مواجهة النهم نحو السكريات من ناحية وتعمل على تحسين الحالة المزاجية من ناحية أخرى.