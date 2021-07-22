كريم CC.. عصا سحرية لبشرة مثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد كريم CC بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة مثالية؛ حيث إنه يعتني بالبشرة من ناحية ويداري عيوبها من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن كريم CC هو اختصار لمصطلح "Complexion Correction" (تصحيح البشرة) أو "Colour Correction" (تصحيح اللون)، مشيرة إلى أنه عبارة عن كريم يجمع بين مزايا كريم العناية وكريم الأساس (فاونديشن) في آن واحد.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن كريم CC يعمل على ترطيب البشرة ويحارب التصبغات اللونية وشوائب البشرة والتجاعيد ومواضع الاحمرار والهالات السوداء، كما أنه يحتوي على مُعامل للحماية من أشعة الشمس (SPF).

وبفضل هذه المزايا الجمّة يساعد كريم CC في الحصول على بشرة نقية ومتجانسة تشع نضارة وحيوية.