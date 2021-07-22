7 مشروبات عليك تناولها بعد أكلة "لحمة العيد".. منها "المياه الساخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

اعتاد كثيرون على تناول لحم الأضحية على وجبة الإفطار في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ما قد يسبب لهم نوعا من الاضطرابات وعسر الهضم.

ولذا من الممكن تناول بعض المشروبات التي تعمل على تهدئة المعدة وسهولة هضم المأكولات الدسمة، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1- الزنجبيل:

يُعرف الزنجبيل منذ القدم بأنه علاج لكل شيء من الألم إلى الغثيان، وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون علاجًا فعالاً للغاية لبعض أنواع اضطرابات المعدة.

ويُستخدم كمضاد طبيعي للالتهابات، جرب مشروب الزنجبيل الطبيعي بالكامل أو اقطع بعض جذر الزنجبيل الطازج وضعه في الشاي.

2- شاي البابونج:

يمكن لفنجان منه أن يساعد في تخفيف آلام اضطراب المعدة إذ يعمل كمضاد للالتهابات، وتساعد خصائصه على استرخاء عضلات المعدة، ما يقلل من آلام التشنجات.

3- النعناع:

غالبًا ما يُستشهد بالنعناع كعلاج مفيد للغثيان واضطراب المعدة، لأن المنثول الموجود في أوراقه هو مسكن طبيعي للألم، ويساعد في التخلص من آلام المعدة وتخفيف الشعور بالغثيان.

4- خل التفاح:

إذا كنت تستطيع تحمله، فحاول تناول هذا المخزن الحمضي بواسطة ملعقة كبيرة لتحييد اضطراب المعدة، ولكن يجب أن تحذر فهو قوي جدا، يمكن تخفيفه بخلط ملعقة كبيرة مع كوب ماء وملعقة صغيرة من العسل واشربها ببطء.

وتساعد الأحماض الموجودة في خل التفاح في تقليل هضم النشا، ما يسمح للنشا بالوصول إلى الأمعاء والحفاظ على صحة البكتيريا في الأمعاء، بعض الناس يأخذون ملعقة كل يوم كإجراء وقائي.

5- مياه ساخنة:

قد تجد وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن مهدئة عندما تشعر بالغثيان، لذا ضعها على بطنك على وخذي الأمر بهدوء حتى تمر الأعراض.

سيشتتك الدفء على معدتك عن أي تقلصات أو ألم، ويمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء عضلاتك وتقليل الغثيان، ومع ذلك، لا تتركيه لفترة طويلة، حيث يمكن أن تتلف بشرتك من الإفراط في استخدامه.

6- عصير ليمون:

عصير الليمون من المشروبات الجيدة للغثيان لأنه يحتوي على أحماض معادلة، والتي تشكل البيكربونات وهي مركبات تساعد في تخفيف الغثيان، يعمل عصير الليمون أيضًا على إثارة اللعاب في فمك، مما يساعد أيضًا على تخفيف حدة الغثيان.

7-شاي الأعشاب:

تأكد من فحص مستوى الكافيين أولاً ليست كل أنواع شاي الأعشاب خالية من الكافيين. يجب أن يتناسب مذاق الشاي العشبي مع تفضيلاتك الشخصية يمكنك العثور على شاي أعشاب بطعم الفواكه أو النعناع أو قليل التوابل كما تفضل ذوقك حتى لا يزيد من شعورك بالغثيان، يمكن أن يساعد نوعان من أنواع شاي الأعشاب الأكثر شيوعًا وفعالية هما الزنجبيل والنعناع في تخفيف الغثيان.