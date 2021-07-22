لحرق دهون البطن خلال أيام العيد.. تناول هذه المشروبات والعصائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحتاج الكثيرون بعد تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحي إلى تناول العديد من المشروبات والعصائر التي تساعد على حرق دهون البطن وإنقاص الوزن.

لذا نذكر لكم في السطور التالية، أبرز تلك المشروبات والعصائر، التي تعزز من حرق دهون البطن وإنقاص الوزن، وفق ما أوضح موقع "food.ndtv".

1. الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة المعروفة التي تحارب دهون البطن العنيدة، وقد أظهرت الكثير من الدراسات أن تناوله بانتظام يساعد في تقلص بطنك، حيث يزيد الكاتيكين من إطلاق الدهون من الخلايا الدهنية في البطن، ويسرع أيضًا من قدرة الكبد على حرق الدهون، وبالتالي إنقاص الوزن.

2. عصير الخيار:

يساعد تناوله على الشعور بالشبع وإبقائك تشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف.

3. عصير البطيخ:

لا تساعد هذه الفاكهة على ترطيب الجسم فقط، بل إنه غني بالأحماض الأمينية الأرجينين التي تساعد في حرق الدهون، وتعزيز إنقاص الوزن.

4. ماء القرفة بالعسل:

يزيد من معدل الأيض الخاص بك مما يسرع عملية فقدان الوزن، كما أنه يساعد على استقلاب السكر الذي يتحول إلى دهون وعادة ما يتراكم حول البطن، فقط امزجي ملعقة صغيرة من القرفة مع الماء الدافئ والعسل، وتناوله كل صباح.

5. . عصير البرتقال:

يمكن أن يكون عصير البرتقال المعصور حديثًا بديلاً صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية لجميع المشروبات الغازية والكولا، ما قد يساهم في التخلص من دهون البطن بشكل كبير.

6. خل التفاح مع الماء الدافئ:

يعمل خل التفاح كمنشط كبير للصفراء ويحافظ على توازن درجة الحموضة في المعدة، مما يساعدك على الحصول على بطن مسطح، ومن المعروف أيضا أن خل التفاح يزيد من الشعور بالشبع ويكبح شهيتك، ما يعزز من فقدان الوزن.

7. عصير الأناناس:

يعد عصير الأناناس علاج رائع لدهون البطن، إذ يساعد إنزيم مهم يسمى البروميلين الموجود به في استقلاب البروتين، وحرق الدهون الزائدة في المعدة.

8. شاي النعناع:

يساهم النعناع في هضم الطعام بسرعة وبشكل صحيح مما يمنع تراكم الدهون، بالإضافة إلى يساعد في تخفيف الانتفاخ الذي قد يتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن، بسبب عدم هضم الطعام بشكل صحيح.

9. عصير الكرفس:

تمامًا مثل شاي النعناع ، يساعد أيضًا في تخفيف الانتفاخ الذي يمكن أن يؤدي إلى دهون البطن، وزيادة الوزن، ويعمل كمضاد طبيعي للبول، وبالتالي يمنع احتباس الماء من خلال مساعدة جسمك على التخلص من الماء الزائد (سبب آخر لدهون البطن والانتفاخ).