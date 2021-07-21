بالمكياج والعباية الرجالي.. فتاة تثير الجدل أثناء ذبح الأضحية: «العجل قفش عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت إحدى الفتيات على منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، تُدعى ريهام ماهر، جدلًا واسعًا خلال نشرها عدة مقاطع عبر حسابها احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وظهرت الفتاة بعباءة الرجال البيضاء، مع حذاء الجزارين باللون الأبيض، مع المكياج اللامع، والاكسسوارات المتعددة، وهي تحمل أدوات الذبح بجانب أحد العجول، مرددة: «هو شكله قفش عليا.. انت زعلت تاني؟».

كما شاركت مقطع فيديو أثناء تقطيع اللحمة مستخدمة السلاح الأبيض.

@reham_maher كل سنه وانتو طيبين بقااااا ##tiktok ##explore ##instagram ##famous ##societywatch ##socialmedia ##HOT10s_خليك_لعيب ##SpotifyOnlyYou ##fypシ ##fyp ##freestyleoriginal sound - reham_maher

@reham_maher هو بوحه احلو كده ليه ##tiktok ##explore ##instagram ##famous ##societywatch ##socialmedia ##HOT10s_خليك_لعيب ##SpotifyOnlyYou ##fypシ ##fyp ##freestyle ##societyoriginal sound - reham_maher

عقوبة الذبح بالشوارع

يذكر أن عقوبة الذبح بالشوارع قد نصت المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

وحول عقوبة الذبح خارج السلخانة والمجازر، قضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

شروط الذبح

- تحديد شروط ذبح الأضحية ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.

- تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.

- الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها لـ ذبح الأضحية.