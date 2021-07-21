دلال عبد العزيز تقتحم المسرح لاحتضان زوجها.. مقطع قديم يعيد الترحم على سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنانة دلال عبدالعزيز، وهي تقتحم المسرح الذي استقبل مسرحية «دو ري مي فاصوليا» الشهيرة، خلال العرض الأخير للعمل.

وظهرت الفنانة بعد تهنئة الأخير لجمهوره، لتقوم باحتضانه على خشبة المسرح، بصحبة بناتها دنيا وإيمي، اللاتي كن بملامح صغيرة، ثم بدأت الاحتفال بعيد ميلاده وسط نجوم العمل.

وعلى الفور بات الرواد يتداولون المقطع مُجددًا للترحم على الفنان الراحل، الذي غادرنا مؤخرًا، والتمني بالشفاء للأخيرة التي لم تفيق من وعكتها الصحية حتى اليوم.

دنيا سمير غانم تدعو لـ والديها

وكانت نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال الفترة الماضية، صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، عبر «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

كما نشرت أيضًا صورة لوالدتها دلال عبد العزيز، وهي معها خلال فترة الطفولة، وعلقت قائلة/ «ربنا يشفيكي يامامي يا حبيبتي».

وانهالت عليها التعليقات بالشفاء العاجل لوالدتها والرحمة لوالدها الراحل سمير غانم.

حالة دلال عبدالعزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها وشريك حياتها سمير غانم بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، بعد مرور 80 يومًا من فترة إصابتها بفيروس كورونا إلا أنها لم تتعافَ بشكل كامل.

مسرحية دو ري مي فاصوليا

يذكر أن دو ري مي فاصوليا هي مسرحية كوميدية مصرية عرضت في عام 2001، من بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، حسن مصطفى، ميمي جمال، من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج محمود أبو جليلة.