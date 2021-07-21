رواد السوشيال ميديا يهاجمون علي غزلان بسبب صور خطيبته: «عامل مسابقة مع منة عرفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرض الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، للهجوم من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره الأخير مع خطيبته ملكة جمال مصر السابقة، فرح شعبان، خلال قضاء عطلة عيد الأضحى بمدينة العلمين الجديدة.

وظهر اليوتيوبر رفقة فرح بإطلالة صيفية كاجوال، مدوّنًا: «كل عيد وانتي معايا ومنورة دنيتي».

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي: «امتى ده انتوا بقالكم 3 شهور بس»، «هو انت عامل مسابقة مع منة عرفة! اللي ينزل صور وفيديوهات أكتر عشان يغيظ التاني».

تفاصيل اللقاء الأول لـ علي غزلان وخطيبته

وكانت نشرت فرح شعبان، خطيبة اليوتيوبر علي غزلان، وملكة جمال مصر السابقة، إحدى الفيديوهات لها، والتي كانت تجيب من خلاله على تساؤلات أحد المتابعين حول لقاءها الأول بـ«غزلان»، إذ وجه إليها أحد المتابعين سؤالا: «اتعرفتي على علي غزلان إزاي؟»، وأجابت بأنها قابلته أثناء تصوير فوتوسيشن وكان ذلك أول لقاء يجمعهما ببعض».