ما الذي يسبب الإمساك؟.. ومشروبان عليك تجنبهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر الإمساك مشكلة شائعة، فقد يسبب آلامًا في المعدة وانتفاخًا، حيث لا يمكنك الذهاب إلى المرحاض بشكل كافٍ، ليؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وهو عادةً ما يحدث بسبب شيء يمكن إصلاحه، فمن أفضل طرق علاج الإمساك تغيير النظام الغذائي، بحسب موقع Express

فإذا لم يكن لديك أي براز ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع، وغالبًا ما يكون البراز كبيرًا وجافًا أو صلبًا أو متكتلًا، وتجهد أو تتألم عندما يكون لديك براز، فهذا يشير إلى أنك قد تكون مصابًا بالإمساك.

-ما الذي يسبب الإمساك؟

للإمساك العديد من الأسباب المحتملة المختلفة، ولكن في بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للإصابة به، وعادة لا يكون الإمساك ناتجًا عن حالة طبية ولكن يمكن أن يحدث في بعض الأحيان.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر أسباب الإمساك شيوعًا تشمل عدم تناول ما يكفي من الألياف مثل الفاكهة والخضروات والحبوب وعدم شرب كميات كافية من السوائل.

ويمكن أن يحدث الإمساك أيضًا بسبب قلة الحركة وعدم الحركة بشكل كافٍ وقضاء وقت طويل في الجلوس أو الاستلقاء في السرير، فإذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض وتجاهل الرغبة في كثير من الأحيان ، فقد يتسبب ذلك في الإمساك.

في بعض الأحيان، قد يكون التغيير في النظام الغذائي أو روتينك اليومي بما في ذلك وقت تناول وجباتك ونمط نومك، مسؤولاً عن الإمساك، كما قد يكون الإمساك أحد الآثار الجانبية للطب أو مشاكل الصحة العقلية مثل التوتر أو القلق أو الاكتئاب، أيضًا إذا كنتِ حاملًا أو ولدت مؤخرًا، فمن المحتمل حدوث الإمساك ولكن يجب أن تستأنف حركات الأمعاء الطبيعية قريبًا.

ووفقًا لهانا ريتشاردز، أخصائية التغذية، يعد تغيير طريقة تناول الطعام وما تأكله علاجًا للإمساك، فتقول: "الطريقة الوحيدة الموثوقة لتحقيق تحريك أمعائك بعد كل وجبة تتطلب منك تناول الطعام في حالة استرخاء على طاولة بدون هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذا فأنت تحرق الكورتيزول (هرمون التوتر)، كما يجب أيضًا أن تتجنب الأكل في السيارة أو المشي وتأكد من مضغ طعامك حتى يتحول إلى سائل".

ونوهت إلى أن حالة الإجهاد تعادل الإمساك، وأن فعل تناول الطعام في حد ذاته يخلق التمعج على طول المسالك، وهو سلسلة من تقلصات العضلات الشبيهة بالموجات التي تنقل الطعام إلى محطات معالجة مختلفة في الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أنه لكي تحدث هذه الحركة، يجب أن يكون رد الفعل المعدي القولوني فاقدًا للوعي.

-المشروبات التي يجب تجنبها

قالت أخضائية التغذية إن الإمساك ليس من أعراض النظام الغذائي السيئ، إنه علامة على أن الجهاز الهضمي بأكمله دون المستوى الأمثل، وللتأكد من أنك تحصل على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي وأنك تحتوي على ألياف كافية، مما يعني أن تناول الخضروات في كل وجبة، هو مطلب مطلق لأمعاء صحية.

ومع ذلك، تنصح بشدة بعدم التدخين وشرب القهوة بكميات زائدة، وبدلًا من ذلك املاء نفسك بالأطعمة التالية لمساعدتك على الذهاب إلى المرحاض بسهولة:

-الجزر المبشور: الجزر المبشور يضيف الألياف والماء وفيتامين أ.

-المغنيسيوم: المغنيسيوم يخلق حركة في الأمعاء، وإذا كنت تتناول مكملات، فاحرص على عدم تناول جرعة زائدة ، وإلا ستحصل على التأثير المعاكس.

-الماء: يعاني الكثير من الناس من الجفاف وتضيف القهوة إلى هذه الحالة، وسيتسبب الجفاف في إصابتك بالإمساك، لذا حاول شرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا.

-التفاح: تفاحة في اليوم تمنع الإمساك، فيحتوي التفاح على البكتين الذي يساعد على الهضم في الأمعاء الدقيقة ولكن له أيضًا تأثير ملين.

-البرقوق: يحتوي البرقوق على السوربيتول، وهو نوع من كحول السكر الذي لا يهضم بشكل جيد في الجسم، و في تخفيف الإمساك عن طريق سحب الماء إلى الأمعاء، مما يحفز حركة الأمعاء.