بملامح مختلفة.. آخر ظهور لـ شيري عادل بعد غياب «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة الشابة شيري عادل لأول مرة بعد غياب لفترة طويلة عن السوشيال ميديا، من خلال صورة جمعتها بالفنانة أيتن عامر، حيث شاركتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» رفقة الفنان أحمد فهمي.

ومن جانبها، تعود شيري لمزاولة نشاطها الفني، حيث تستعد لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد «أيام وبنعيشها»، عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهو العمل الفني الذي تتقاسم خلاله البطولة مع الفنانة حورية فرغلي، وتجسد فيه شخصية جديدة عليها لم تظهر بتفاصيلها خلال أي عمل فني سابق.

تفاصيل دور شيري عادل في مسلسل «أيام وبنعيشها»

وتؤدي شيري دور فتاة تسكن في إحدى الحارات الشعبية، وتواجه مواقف وصعوبات وصراعات بداخلها، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدها في العاصمة اللبنانية بيروت بعد إجازة عيد الأضحى.

المسلسل من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارِ التعاقد معهم.

وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل.

وكانت مرت فترة على آخر أعمال شيرى عادل الفنية وهو مسلسل درامي اجتماعي شاركت في إحدى حكاياته بعنوان «أمر شخصي»، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل «إلا أنا»، وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، إنجي خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة وتأخر الزواج وتعرض الفتيات لضغوطات كبيرة من العائلة بسبب الزواج.