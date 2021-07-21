زوجة سعد الصغير.. أهداها شبكة من الذهب والألماظ وحرمت من الفرح بسبب نجله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت زوجة سعد الصغير، المطربة برلنتي عامر، محرك البحث «جوجل»، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفالها باليم الأول من عيد الأضحى، حيث شاركت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو عبر خاصية «القصص المصورة»، ظهرت خلاله وهي تمسك بسكين وتتولى ذبح الأضحية بنفسها.

وأظهرت زوجة المطرب الشعبي، لقطات من تناولها كبدة الخروف «نيئة»، عقب توليها الذبح بنفسها، حيث ظهرت خلال الفيديو وهي تأكلها عقب خروجها مباشرة من داخل الأضحية.

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن زوجة سعد الصغير.

- ظهورها الأول على الشاشة عام 2016 من خلال مسلسل «نوايا بريئة»، وهو من إخراج سيف يوسف.

- شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها «كلمة سر، ..عشان خارجين، سقوط حر، رمضان كريم، وولاد إمبابة).

- قدمت العديد من الكليبات، أبرزها ما طرحته مؤخرًا من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «بالسلامة».

- أم لطفلين 6 و9 أعوام.

- تزوجت من الفنان الشعبي في شهر فبراير الماضي.

- لم يقيما حفل الزفاف بسبب نجله، إذ أكدت لـ «هن» أنهما امتنعا عن إقامة حفل زفاف بسبب مجيئه بالتوازي مع خطبة نجله، قائلة: «سعد كان عاوز يعمل فرح، بس مكانش نافع لأن ابنه لسه عامل فرح، شكلها مش حلو».

- أكدت اقتراب طفليها عاطفيًا من سعد الصغير: «سعد بيحب ولادي جدًا وهما بيحبوه: «أدهم ابني بيقولوا بابي سعد الصغير».

- أكدت خلال حديثها السابق أن زوجة الفنان الأولى، نور الهدى، تهاجمها رغم حبها لها، قائلة: «كلام طبعًا بسبب الغيرة، لكن أنا فعلا بحبها وبقدرها، لكن هي بتهاجمني جدًا».

- أهدى لها سعد الصغير شبكة من الذهب والألماظ، قائلة: «جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان».