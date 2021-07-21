طريقة التخلص من رائحة دم الأضحية.. فانيليا وبخور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب انتهاء اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، تبدأ العديد من ربات البيوت في البحث عن طرق التخلص من رائحة دم الأضحية، والتي تظل معلقة بالملابس والأيدي، إذ يبحثن عن أسهل الطرق والخطوات، وهو ما نستعرضه من خلال التقرير التالي، وفقًا للشيف محمد صابر.

نصائح للتخلص من رائحة الذبح

- افتحي جميع النوافذ الموجودة بغرفة الذبح أثناء الأضحية.

- لا تشوي اللحوم على النار مباشرة، بل ضعيها داخل ورق فويل لتقليل الرائحة، والحرص على الشوي داخل الفرن.

- أشعلى البخور لأنه يمتص الروائح الكريهة.

- نظفي المطبخ جيدًا بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وعصير الليمون على كمية مناسبة من الماء الدافئ للتخلص من الروائح على الأسطح.

- استخدمي الزيوت العطرية مع ماء مسح المنزل للتخلص من رائحة اللحوم بشكل فوري.

- ضعي ماء على النار مع ملعقة فانيليا سائلة أو ملعقة كبيرة من القرفة البودرة واتركيها تغلي جيدًا، خاصة أن الراوئح المتصاعدة تخلصك من روائح اللحوم المذبوحة.

- تعد رائحة القهوة من الروائح القوية والنفاذة، اغليها ووضعها في المكان للتغلب على رائحة الذبح.

- استخدمي الشموع العطرية للتخلص من الروائح الكريهة في غرفة المعيشة.

- أغسلي الملابس التي كنت ترتديها أثناء تناول الطهي والذبح لأنها تعلق في الهدوم بسهولة.

- قومي بتشغيل المراوح وفتح النوافذ طوال اليوم.

- تخلصي من كافة مخلفات الأضحية ولا يجب أن توجد في المنزل لليوم التالي.

- استخدمي القفازات والأحذية الخاصة خلال الذبح.