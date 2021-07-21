طريقة عمل تتبيلة البفتيك بأسهل الطرق.. العادي والكداب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتبيلة البفتيك أكثر ما يبحثن عنه السيدات وربات المنزل على وجه الخصوص، للحصول على أشهى الوجبات في ثانِ أيام عيد الأضحى المبارك، بدلًا من أطباق اللحم التقليدية، لذا يقدم «هُن» من خلال التقرير التالي مقادير تتبيلة البفتيك بأسهل الطرق، وفق الشيف سالي فؤاد.

مقادير تتبيلة البفتيك العادي

لحم بفتيك

بصل

ثوم

خل

ملح

فلفل أسود

بيض

بقسماط

دقيق

طريقة عمل البفتيك العادي

في البداية تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، مع الخل والثوم والبصل، واحرصي على تركها بالثلاجة لمدة ساعتين.

أغمري اللحم في الدقيق ثم في البيض ثم البقسماط

اقلي البفتيك في الزيت وقلبيه حتى تمام النضج.

قدميه ساخنًا مع المكرونة والبطاطس.

تتبيلة البفتيك على طريقة سالي فؤاد

مكونات تتبيلة البفتيك

شرائح لحم اسكالوب بتلو

نصف كوب زبادي

2 بيضة

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بودرة فلفل أحمر حلو

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة

بقسماط

زيت

طريقة عمل البفتيك على طريقة سالي فؤاد

- تتبيل البفتيك أولًا بالملح والفلفل الأسود.

- ضيفي الزبادي والبيض ثم البهارات، مع الخليط السابق.

- اتركي البفتيك بعد تتبيله بالثلاجه لمدة ساعة.

- امزجي البقسماط مع الملح والفلفل والبابريكا وجزء قليل من الزيت.

- اغمري الإسكالوب بالبقسماط، ويرصيع في قالب الفرن.

- يدخل البفتيك الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، ويقدم.

البفتيك الكداب

مقادير تتبيلة البفتيك الكداب

1/2 كيلو لحمة مفرومة

بصلة مقطعة

ملعقتان كبيرتان دقيق

1/2 كوب كعك مطحون

بيضتان

ملح

بابريكا

فلفل أسود

طريقة عمل البفتيك الكداب

اخلطي اللحمة المفرومة مع بودرة البصل والبابريكا والملح والفلفل الأسود والبقسماط.

افردي قطع خليط اللحمة المفرومة بين كيسين نايلون، واضغطي عليها لتصبح مثل البفتيك.

قلبي شرائح اللحم، في خليط البيض مع الملح والفلفل الأسود.

ضعي شرائح اللحم، في البقسماط بعد خلطه مع البابريكا وبودرة البصل وملح وفلفل والقليل من الزيت.

ضعي الخليط في النهاية في صينية بها ورقة زبدة وتدخل الفرن حتى النضج، ثم يقدم.