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الامارات | «برضه بتوحشني».. أنغام وكفوري في أغنية واحدة لاول مرة (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يوليو 2021

تجمع الاغنية الجديدة التي طُرحت خلال الساعات القليلة الماضية   تحمل عنوان «برضه بتوحشني»، الفنانة المصرية أنغام، واللبناني وائل كفوري، للمرة الأولى .
والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي. ونشر آل الشيخ على حسابه الخاص في توتير.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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