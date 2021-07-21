الامارات | «برضه بتوحشني».. أنغام وكفوري في أغنية واحدة لاول مرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «برضه بتوحشني».. أنغام وكفوري في أغنية واحدة لاول مرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يوليو 2021

تجمع الاغنية الجديدة التي طُرحت خلال الساعات القليلة الماضية تحمل عنوان «برضه بتوحشني»، الفنانة المصرية أنغام، واللبناني وائل كفوري، للمرة الأولى .

والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي. ونشر آل الشيخ على حسابه الخاص في توتير.

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