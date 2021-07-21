هل ما زلت مترددا بشأن لقاحات كورونا؟.. إليك أمور مهمة يجب أن تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسبب فيروس كورونا في حالة من الفوضى والاضطراب، إلى جانب تسليط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بفيروس SARs-COV-2 ، فقد لفت انتباهنا إلى أهمية لقاحات كوفيد.

اعتبارًا من الآن، يعد الحصول على حقنة كوفيد هو أفضل رهان ضد الفيروس القاتل، مع احتمال حدوث موجة أخرى من كوفيد، نحتاج إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة ويجب أن نبقى على أهبة الاستعداد.

وإذا ما زلت مترددًا بشأن لقاحات كوفيد.. إليك أمور مهمة يجب أن تعرفها، وفقا لموقع timesofindia.

لقاحات COVID آمنة

بالنظر إلى أن لقاحات فيروس كورونا تم تطويرها في عام واحد فقط، فإن الناس لديهم تحفظاتهم الخاصة حول فعاليتها، في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطوير لقاح في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، إلا أن الناس غير متأكدين من السلامة التي وعد بها مصنعو اللقاح.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن لقاحات كوفيد تم تطويرها من قبل علماء وباحثين أكفاء، باستخدام عمليات تمت دراستها واختبارها على مدار سنوات عديدة.

يمكن التحكم في الآثار الجانبية للقاحات ولا تشكل مخاطر طويلة الأمد

نعم تأتي لقاحات كوفيد مع آثار جانبية مختلفة، لكن هل هذا مصدر قلق؟ بالطبع لا، تثير جميع اللقاحات استجابات معينة في الجسم قد لا تكون ممتعة للغاية، كما هو معروف، فإن اللقاحات هي محاكاة لمسببات الأمراض، والتي عند حقنها في الجسم تنشط جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة ومحاربة الجزيئات الغريبة، وهذا بدوره يسبب استجابات التهابية في الجسم تؤدي إلى الحمى والتعب والصداع وما إلى ذلك.

يمكن للقاحات أن تحميك من المتغيرات الجديدة الناشئة

تهدف الفيروسات إلى التحور وتتطور إلى أنواع مختلفة من السلالة الأصلية.

بالنظر إلى السمات المقلقة للمتغيرات الجديدة، فإن لقاحات كوفيد هي الحل الوحيد ضدها، لقد وجد الخبراء أن اللقاحات المختلفة أثبتت حتى الآن فعاليتها ضد متغير دلتا.

يعد متغير دلتا الذي تم الإعلان عنه على أنه متغير مثير للقلق (VoC) من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) ، أحد أكثر السلالات انتشارًا لفيروس SARs-COV-2.

إذا تم تطعيمك بالكامل فأنت أيضًا تحمي الآخرين في المجتمع

إن تطعيم نفسك ضد كورونا لا يوفر لك الحماية فحسب، بل يحافظ أيضًا على أمان مجتمعك، في حين أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكن أن يصابوا بالعدوى، يعتقد الخبراء أنهم أقل عرضة للعدوى الشديدة وأقل عرضة لنشر المرض، ومع ذلك، على العكس من ذلك، يظل الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة للمتغيرات المختلفة ويمكن أن يكونوا أيضًا حاملين.

إذا كنت مصابًا بفيروس كوفيد، فستوفر لك اللقاحات حماية إضافية فقط

نظرًا لإصابتك بالفعل بـ كوفيد، يمكنك الحصول على اللقاحات بعد 3 أشهر من الاختبار السلبي للفيروس، على الرغم من أنك قد تكون قد حصلت على بعض الأجسام المضادة من عدوى سابقة، فإن أخذ لقاحك هو المفتاح لمحاربة العدوى مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن مناعة اللقاح جنبًا إلى جنب مع المناعة من عدوى كوفيد السابقة توفر لك طبقة إضافية من الحماية.

استمر في ارتداء الأقنعة وحافظ على التباعد الاجتماعي

في مثل هذه الأوقات غير المستقرة، عندما يطرح الوباء تحديات غير مسبوقة ويستمر في إحداث الفوضى في وحول العالم، إلى جانب الحصول على لقاحات كوفيد، فإن ارتداء الأقنعة وممارسة السلوك المناسب لـ كوفيد أمر مهم للغاية.