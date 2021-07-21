على طريقة كورونا.. هل هناك آثار جانبية طويلة الأمد للقاحات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من التخفيف من حدة المخاطر والاستشفاء والوفيات المرتبطة بمتغيرات كوفيد الناشئة، ثبت أن اللقاحات الحالية فعالة ومفيدة ضد كورونا، بينما تم بناؤها بشكل تجريبي، تم الترحيب بتطورها ووعودها لتكون "رائدة" من قبل الكثيرين.

ولكن إلى أي مدى نعلم أن لقاحات كورونا آمنة على المدى الطويل؟.. هل لها آثار جانبية طويلة الأمد؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

هل يمكن أن تكون هناك مخاطر محتملة أو آثار جانبية طويلة المدى؟

في حين أن التردد والتشكيك واكتشاف الآثار الجانبية النادرة، بما في ذلك التهاب عضلة القلب ومخاطر تخثر الدم والمضاعفات العصبية تجعل الكثيرين حذرين من استخدامها، يواصل العلماء والخبراء الطبيون دعم أن لقاحات كورونا ليست آمنة للاستخدام فحسب، بل تواجه أيضًا العديد من المخاطر التي تكمن في عدوى كوفيد، مع الإشارة بشكل أساسي إلى أن الفوائد تفوق السلبيات وهي جيدة بشكل أساسي على المدى الطويل أيضًا.

لا يزال مطورو اللقاحات يعملون على طرح إصدارات عالمية وأكثر فاعلية ومحدثة من لقاحات كوفيد الحالية، ومع ذلك، فإن اللقاحات التي لدينا واعدة بنفس القدر ولا تشكل مخاطر على المدى الطويل، نسرد خمسة أسباب وراء صحة ذلك:

يتم اختبار اللقاحات سريريًا لتكون فعالة على المدى الطويل

لقد خضعت لقاحات كوفيد، مثلها مثل اللقاحات الأخرى، لعدة جولات من الدراسة والتطوير والاختبار السريري.

بينما يعمل لقاح كوفيد على تقوية دفاع الجسم المناعي وتخفيف مخاطر العدوى، فقد ثبت الآن أن بعض نماذج اللقاحات أو اللقاحات على بعض الأشخاص أكثر فاعلية وقادرة على حماية طويلة الأمد، اقترحت التقييمات الحديثة أن لقاحات mRNA ، التي تستخدم نموذجًا أوليًا لإنشاء جزء غير ضار مشابه لبروتين السنبلة الفعلي لفيروس SARS-COV-2 ، أقوى من اللقاحات الأخرى في تركيب جسم مضاد طويل الأمد (قد يكون مدى الحياة) والاستجابة، والتقليل إلى حد كبير من النتائج السيئة مع المرض.

يوجد حاليًا المزيد من اللقاحات التي يتم تطويرها، ويتم وضع الخطط بشكل طموح لإخراج لقاح مُحسَّن ومستدير يعمل ضد جميع متغيرات فيروس كورونا، لقد أثبتت اللقاحات التي لدينا حاليًا أنها فعالة جدًا وجيدة التحمل للغاية، مما يخفف من المخاوف.

تظهر الآثار الجانبية، إن وجدت، في الأسابيع التالية بعد التطعيم بوقت قصير

متلازمة جيلان باريه، زيادة الجلطات الدموية، التهاب عضلة القلب، أو الحساسية المفرطة، هناك بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة، وردود الفعل السلبية، كما يطلق عليها، مع لقاحات كورونا، بعض مخاطر النوبة تأتي أيضًا مع تطعيمات أخرى.

ومع ذلك، مما تم رصده وتوثيقه، تميل معظم هذه الآثار الجانبية الخطيرة إلى الظهور بعد أسابيع من التطعيم، وليس بعد ذلك بوقت طويل، تشير الأبحاث الأولية إلى أن الآثار الجانبية، التي لها مخاطر تبعية، من المرجح أن تظهر بعد الاستخدام الواسع، والأكثر شيوعًا بعد شهر من التلقيح، وهي فترة أقصر.

لذلك، لا يمكن فقط إدارة الآثار الجانبية إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب، ولم يتم حاليًا مشاهدة أي آثار جانبية محتملة، والتي تضر بصحتنا ورفاهيتنا.

والأكثر من ذلك، فإن المخاطر والآثار الجانبية الشديدة التي ارتبطت بلقاحات كوفيد أقل من المتوسطات المبلغ عنها عبر عموم السكان، على سبيل المثال، يكون خطر الإصابة بجلطات دموية شديدًا مع الإصابة بعدوى كوفيد نفسها، وبالمثل، يُقال إن خطر الإصابة بمتلازمة جيلان باريه (وهي حالة مناعة ذاتية نادرة حيث يهاجم النظام الأنسجة والأعصاب السليمة) يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى العامة بنسبة 17 مرة، مقارنة باللقاحات.

اللقاحات أكثر أمانًا في الاستخدام من الأدوية

الحجة التي غالبًا ما يطرحها مناهضو التطعيم هي أن لقاحات كورونا يمكن أن تكون غير آمنة للاستخدام على المدى الطويل لأن الحقن يعدل الحمض النووي الجيني أو يؤدي إلى تغييرات كبيرة تؤثر علينا، ومع ذل ، حتى مع الإعطاء، تعتبر اللقاحات أكثر أمانًا نسبيًا للاستخدام من بعض الأدوية التي لدينا.

في حين أن الأدوية تميل إلى تحمل بعض الآثار الجانبية ومخاطر السلامة أيضًا وتحتاج إلى استخدامها لفترات أطول (بانتظام)، عادةً ما يتم حقن اللقاحات مرة واحدة، ويتم التخلص منها بشكل أسرع، يمكن للأدوية غالبًا أن تخلق آثارًا جانبية على المدى الطويل تظهر لاحقًا ولكن لا يزال يُنصح باستخدامها وهي مفيدة للحياة الصحية، وبالمقارنة، تؤدي اللقاحات إلى آثار جانبية تفاعلية المنشأ، تكون في الغالب خفيفة ويمكن حلها بطبيعتها، بمجرد حقن اللقاح، فإنه يدرب الجهاز المناعي، ويخرج الأجسام المضادة التي تسبب بعد ذلك تفاعلات التهابية مؤقتة وتتحلل بمرور الوقت، وبالتالي، فإن خطر الآثار الجانبية طويلة الأمد لا يكاد يذكر ولا يسمع به.

الآثار الجانبية طويلة المدى لعدوى كوفيد أكثر خطورة

لا يقتصر الأمر على الآثار الجانبية طويلة المدى للقاح كوفيد أو نادرًا ما يُسمع عنها أو يُعرف عنها، ولكن مخاطر المضاعفات طويلة المدى ونقاط الضعف مع عدوى كوفيد بعيدة المدى ومؤثرة أيضًا، فوائد التطعيم، نسبيًا تفوق السلبيات.

حتى الآن، لم يقتصر الأمر على ارتباط كوفيد بما لا يقل عن 100 عرض مختلف، فقد شدد العلماء على أن الاختبار السلبي ليس هو النهاية الحقيقية للمعركة، من مخاطر كوفيد الطويلة، والأضرار النفسية، والإجهاد، وصحة القلب، ومشاكل الهضم، والتعب، والمضاعفات المتزايدة الأخرى، قد تكون عدوى كوفيد، خاصة إذا كانت شديدة، أكثر ترويعًا.

لدينا الآن دليل على أن التطعيم ضد كورونا فعال

أخيرًا، من المهم ملاحظة أنه بينما لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في تحصين قطاعات أكبر من السكان، فقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ أن تم استخدام لقاحات كوفيد-19 لأول مرة.

البيانات في الوقت الفعلي، والدراسات السريرية، لدينا الآن أدلة كافية لإثبات أن اللقاحات فعالة بشكل جيد، ولا تشكل أي مخاطر، كانت الآثار الجانبية والفوائد أيضًا أكثر أمانًا نسبيًا مع جميع اللقاحات المستخدمة على مستوى العالم، وبالتالي، من الضروري التخلص من المخاوف والترددات وموازنة الإيجابيات على السلبيات