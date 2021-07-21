البرتقالي يتربع على عرش ألوان الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع اللون البرتقالي على عرش الألوان في صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تنطق بالحيوية والبهجة وتعبر عن التفاؤل والإقبال على الحياة.

واختار معهد Pantone للألوان الأمريكي درجتين رائجتين هذا العام، ألا وهما: "Marigold" وهي درجة مائلة للذهبي، و "Orange Ochre" وهي درجة مائلة للبني.

إطلالة جريئة

وقالت الستايلست الألمانية ماريا هانز إن اللون البرتقالي يندرج ضمن الألوان، التي يصعب تنسيقها بسبب طابعه الصارخ، موضحة أنه يمكن الحصول على إطلالة جريئة وصارخة من خلال تنسيقه مع ألوان زاهية أخرى مثل الوردي الدافىء والوردي الناعم والأخضر التفاحي والبنفسجي.

ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية ميلينا جورج إلى أنه يمكن أيضا الحصول على إطلالة جريئة من خلال إطلالة البرتقالي الكاملة، مع مراعاة تنسيق درجات البرتقالي المختلفة مع بعضها البعض مثل درجة الباباز ودرجة اليوسفي ودرجة البرتقالي المائل للأحمر.

ولإطلالة أكثر جاذبية يمكن اللعب على وتر الخامات المختلفة؛ حيث يمكن تنسيق توب من الحرير مع تنورة من الكتان. ويخلق هذا التباين مظهرا جريئا يخطف الأنظار.

إطلالة هادئة

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءا، فيمكنها تنسيق البرتقالي مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي أو درجات الباستيل مثل الأزرق السماوي، مع مراعاة أن تزهو القطعة الفوقية باللون البرتقالي؛ نظرا لأن البرتقالي يمنح الوجه مظهرا مفعما بالحيوية، على أن تكتسي التنورة أو السروال باللون المحايد.

ولإطلالة هادئة يمكن أيضا تنسيق البرتقالي مع الكريمي والكاكي والرملي والأزرق الداكن ذي الطابع الفخم.