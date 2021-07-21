أضرار الإفراط في تناول الفتة.. وإليك 3 نصائح مهمة عند إعدادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

طبق الفتة من بين الأطباق الشهيرة في غالبية البيوت المصرية خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن للإفراط في تناولها الكثير من الأضرار الصحية التي تعود على جسم الإنسان، كما كشف الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية.

ويقول حماد لـ"الخليج 365"، إن الفتة لها قيمة غذائية، وذلك نظرا لما تحتويه من لحوم لذا فهي مصدر جيد لفيتامين ب 12 وللبروتينات والنشويات المعقدة والكربوهيدرات.

وأوضح استشاري التغذية، أن إعداد اللحوم من خلال الشوي أو السلق أفضل بكثير لتناولها مع الفتة، موضحا أن الإسراف في تناوله الفتة، يتسبب في حدوث الأضرار التالية:

-التلبك المعوي.

- حرقة المعدة.

ونصح استشاري التغذية ربات المنزل لتحضير الفتة دون إلحاق الضرر بأفراد أسرتها، بعدة نصائح أهمها ما يلي:

- تجنب إضافة الصلصة المسبكة إلى الفتة.

-عدم إضافة أجزاء اللحوم التي تحتوي على دهون عالية أكثر من اللازم.

-عدم إضافة المزيد من الكربوهيدرات والنشويات الموجودة في العيش أو الشوربة.

ولفت "حماد" إلى أنه يجب على أصحاب بعض الأمراض المزمنة الانتباه من الإفراط في تناولها، ومنهم:

- مرضى القلب، يجب تناول كمية قليلة من الفتة مع ضرورة تجنب الإكثار من اللحوم.

- مرضى الضغط، يجب تجنب إضافة المزيد من الملح أثناء الإعداد أو تناول المخللات نظرا لاحتوائهما على كمية كبيرة من الصوديوم.

- مرضى السكري، يجب على مرضى السكر عدم الإكثار منها، وذلك لأنها تحتوي على من المزيد من الكربوهيدرات، ما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.