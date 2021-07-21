في عيد الأضحى..9 طرق لتنظيف وترتيب الثلاجة لتخزين اللحوم بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الحفاظ على نظافة الثلاجة وتنظيمها لا يجعلك تشعر بالتحسن فحسب، بل يساعدك أيضًا في الحفاظ على جودة طعامك وجعله يدوم لفترة أطول، خاصة خلال أيام العيد.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض الطرق البسيطة لتنظيف وترتيب الثلاجة لتخزين اللحوم بها، وفق ما أورد موقع "brightside".

1- وضع الحاويات الكبيرة على الرفوف

ما عليك سوى شراء حاويات بلاستيكية كبيرة، ووضع ملصقات عليها (لحوم، وأسماك، ومأكولات بحرية، وما إلى ذلك)، واستمتع بثلاجة مرتبة ومنظمة.

2- استخدام مشابك الربط للأطعمة المعبأة في أكياس

ستحافظ مشابك الربط على أكياس الطعام مغلقة، مع الاستفادة بشكل أفضل من المساحة في الثلاجة.

3- استخدام كرتونة البيض لزجاجات الصلصة

هل الأرفف في باب ثلاجتك مليئة بجميع أنواع زجاجات الصلصة؟، إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك استخدم كرتونة البيض في وضع زجاجات الصلصلة، للاستفادة من المساحة.

4- تخزين الخضروات في برطمانات

ستظل الخضروات طازجة لأطول فترة ممكنة عند تخزينها في برطمانات، بالإضافة إلى ذلك، ستجعل هذه الحيلة ثلاجتك تبدو نظيفة ومنظمة.

5- تنظيف الثلاجة بدون مواد كيميائية ضارة

يمكنك استخدام محلول التنظيف المكون من الليمون وإكليل الجبل، لجعل مظهر الثلاجة منظم ورائحتها تبدو رائعة وكأنها جديدة.

6- تخصيص مكان خاص للأطعمة التي يجب تناولها أولاً

يعتاد الكثيرين على هدر الأطعمة يوميا، مع نسيان وجودها في الثلاجة، نظرا للازدحام الذي يوجد بداخلها، لذا يمكنك وضع صندوق مكتوب عليه يأكل أولا.

7- لصق كل رف على باب الثلاجة

من الأفضل تسمية أرفف الأبواب، حتى لا يشعر أفراد عائلتك بالارتباك.

8- إنشاء "منطقة للوجبات الخفيفة"

احصل على بعض الوجبات الخفيفة الصحية بسرعة دون الحاجة إلى البحث في الثلاجة.

9- استخدام صناديق متعددة الأغراض في الفريزر

لن يبدو المجمد الخاص بك غير مرتب بعد الآن بمساعدة هذه الطريقة، حيث سيصبح كل شيء في مكانه، فضلا عن أنك تستطيعين العثور على ما تريد بكل سهولة.