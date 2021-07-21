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طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية.. أقل من 10 خطوات

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتبيلة اللحمة المشوية

اللحمة المشوية اختيار العديد من ربات البيوت في الساعات الماضية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، إذ يبحثن السيدات عن تقديم أشهى أنواع الفتة بالإضافة إلى طرق طهي أطباق جديدة.

ويقدم «هُن» في السطور التالية، تتبيلة اللحمة المشوية، بخطوات سهلة وبسيطة، وفق خبير الطبخ الشيف شربيني في برنامجه «الشيف»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة. 

مقادير تتبيلة اللحمة المشوية

قطع مكعبات من اللحم البقري

ملح

فلفل أسود مطحون

أربعة فصوص ثوم مفروم خشن

بصلتان مقطعتان شرائح سميكة بالطول

ملعقتا طعام من صلصلة الطماطم

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

كوبا من مرق لحم البقر 

1/2  كوب من عصير العنب الأحمر

ملعقتان طعام صلصة 

ثلاث حبات جزر مقشر ومفروم

ثلاث حزم من البقدونس 

ثلاثة عيدان من الزعتر 

كرفس مقطّع

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طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية

1- في البداية جففي اللحم بالمناديل الورقية، ثم تبليها بالملح والفلفل.

2- شوحي اللحم من جميع الجوانب في الزيت علة النار.

3- ضيفي الثوم والبصل إلى مقلاة الزيت لمدة 5 دقائق، ثم ضيفي الصلصة، وقلبوها جيدًا لدقيقة.

4- ضيفوا عصير العنب الأحمر واطهوه، ثم أجعلي اللحم على نار هادئة.

5- ضعي اللحم البقري في البصل وأضيفوا المرق وعصير العنب الأحمر، والصلصة  والجزر والبقدونس، والزعتر، والكرفس وقلبوا حتى يختلط جيداً.

6- غطى المزيج واتركيه يطهوا لمدة 8 ساعات حتى ينضج اللحم.

7- أخرجي اللحم المشوي من إناء الطهو، وغطوه وصفوا سائل الطهو في إناء كبير واتركوه على نار متوسطة أو منخفضة لمدة 10 دقائق.

8- قدمي اللحم المشوي وضعوا فوقه المرق وبالهنا والشفا.

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تتبيلة اللحمة المشوية الضاني

المكونات

لحم ضاني   

بصل 

ثوم  

زبادي  

فلفل رومي  

طماطم مبشورة  

خل  

ملح وفلفل أسود  

بهارات  

زيت

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طريقة شوي اللحمة المشوية الضاني على الفحم

1- قومي بتتبيلة اللحم في البداية بالخل، ثم شوحيها على نار هادئة. 

2- شوّحي فيما بعد البصل مع الفلفل والملح والفلفل الأسود والبهارات، في الزيت، ثم ضيفي الثوم وعصير الطماطم وقلبي التتبيلة.

3- ضيفي الزبادي على اللحمة، ثم ضيفيهما على خليط البصل السابق.

4- احفظي اللحمة ليلة كاملة في الثلاجة. 

5- قومي بشواء اللحم على الفحم. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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