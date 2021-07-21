قبل وبعد.. رحلة أسما شريف منير مع فقدان الوزن: هلبس زي البنات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اعتذرت الفنانة أسما شريف منير عن صورة جريئة شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحة أن تلك الصورة وملابسها الجريئة فيها هي انجراف خلف ملذات الدنيا، وهو ما يجب الابتعاد عنه، والالتفات إلى ضرورة ارتداء ملابس معتدلة.

ويستعرض «هُن» من خلال التقرير التالي رحلة أسما شريف منير مع فقدان الوزن، وصورها قبل وبعد «الدايت».

رحلة أسما شريف منير مع فقدان الوزن

بدأت أسما شريف منير في الظهور عبر برنامج مع والدها الفنان شرين منير يحمل اسم «أنا وبنتي»، وكانت أسما حينها تعاني من سمنة بسيطة.

تزوجت أسما شريف منير من رجل الأعمال محمود السكرى، ونجل منى فتحي شقيقة الفنانة نجلاء فتحي، وبهذا فإن الفنانة القديرة نجلاء فتحي تعتبر جدة ابنة أسما، وكان هذا الزواج فى عام 2010، وقالت أسما عن تلك الزيجة: «فى ناس أصدقاء لازم يفضلوا أصدقاء ما ينفعوش أزواج وبالتالى أخدنا قرار خطأ، وحدثت مشاكل بيننا ولذلك قررنا الانفصال فى آخر عام، وخاصة بعد ازدياد المشاكل والأزمات بيننا بعد 5 سنوات زواج»، وأثمر عن الطفلة لارا.

بعد ذلك تزوجت أسما شريف منير من الفنان محمود حجازي، إذ كان لا يمانع ظهور الطفلة معهما في المناسبات المختلفة، وحينها لم تكن أسما شريف منير بنفس قوامها الحالي، إلا أن تلك الزيجة أيضًا لم تستمر طويلا.

بعد طلاق أسما شريف منير من الفنان محمود حجازي، سارت على نظام غذائي صارم، وخسرت الكثير من وزنها، وأصبحت تنشر صورًا أكثر حيوية من ذي قبل.

وقالت أسما إنها بالفعل تجاوزت تلك الفترة الصعبة التي مرت بها أخيرًا، وأنها مستعدة لفصل جديد في حياتها، وذلك عبر «إنستجرام».

أسما شريف منير تعتذر عن الصورة

وكانت أسما شريف منير قد كتبت منشور لها عبر «إنستجرام»، تعتذر عن صورتها بالملابس الجريئة حيث كتبت: «مسحت الصورة اللي فاتت وقلت انزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بذات بعد ما خسيت اني عايزه البس لبس حلو وبناتي كده وافرح اني بقي شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح».

وأكملت حديثها: «انا اصلاً مش بحب البس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقيه، فا هقاوم الاحساس ده و هركز مع نفسي وفي لبسي اكتر وهحاول انقي لبس يكون معتدل وحلو عشان اشجع نفسي والبنات اللي يتابعني انهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب ان الواحد يعترف بغلطه و طول الوقت يحاول انه يبقي احسن، و بشكر المتابعين اللي لفته نظري بطريقة ذوق.. كل سنة وانتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا و يهدينا، بحبكم».