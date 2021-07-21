لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند تناول اللحوم في العيد: تجنبكم الغيبوبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، على تناول اللحوم بكمية أكبر من المعتاد، ما يجعل العديد من أصحاب الأمراض المزمنة يتعرضون إلى عدد من الوعكات الصحية المختلفة، التي تتشكل خطورتها، حسب نوع المرض المزمن، ولعل من أكثرها انتشارا هو مرض السكر، وفي كثير من الأحيان يدخل المريض في غيبوبة سكر.

ويقدم الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من النصائح والتعليمات التي يجب أن يتبعها مريض السكر عند تناول اللحوم في عيد الاضحى.

نصائح لمرضى السكر عند تناول اللحوم لتجنب الغيبوبة

يؤكد مدير معهد القلب السابق، أن تناول اللحوم بكثرة قد يعرض الإنسان للإصابة بالسكر، موجها عدد من النصائح لمرضى السكر عند تناول اللحوم في عيد الأضحى، كالتالي:

- يجب على مريض السكر أن يتناول اللحوم الحمراء بقدر قليل، بنحو مرتين أسبوعيا بحد أقصي وبكمية قليلة.

- تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المخلقة مثل اللانشون والهوت دوج، على مادة الحديد heme iron، التي تزيد من احتمالات الإصابة بالسكر بنسبة كبيرة، لذلك يجب التقليل منها، وكذلك لحوم الطيور.

- تعد اللحوم المشوية والباربيكيو أكثر ضررا من اللحوم المطبوخة مع الشوربة والخضار.

- تجنب تناول السكر الصناعي الأبيض أو الغامق وبدائله، إذ أنه يعتبر من السموم.

- يجب الحرص على تناول الزبادي باستمرار، إذ أنها تقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

- يجب الحرص على تناول منتجات الألبان المختلفة والمنتجات كاملة الدسم، إذ أنها لا تشكل أى خطورة، فدهن اللبن رغم كونه من الدهون المشبعة، إلا أنه يقلل الإصابة بالسكر، وهو يختلف تمامًا في تأثيره عن دهن اللحوم الحمراء.

- الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة والمحتوية على الألياف والبقوليات والحبوب والبذور، إذ أنها تقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكر.

- استخدام زيت الزيتون يعد الأفضل في الأطعمة، إذ يعمل على تقليل احتمالات الإصابة بالسكر ويخفض الكوليسترول الضار بنسبة كبيرة، فضلا عن أنه يقي من تصلب شرايين القلب والمخ.

- الحرص على تناول المكسرات، خاصة عين الجمل واللب غير المملح، لأنه يقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكر، لكنها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية، قد تؤدي إلى زيادة الوزن.