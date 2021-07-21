6 فوائد صحية لتناول اللحم الضاني.. وإليك بعض النصائح أثناء الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

خلال عيد الأضحى المبارك يفضل كثيرون تناول اللحم الضأن، بعد الانقضاء من ذبح الأضاحي بمختلف أنواع الطهي، لكن هل تعلم من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم؟

الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، توضح ذلك لـ "الخليج 365"، خلال النقاط التالية:

- يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وبالتالي تناوله يساعد في الحد من الأنيميا.

- غني بنسبة عالية من البروتين مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

- غني بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات.

- بسبب احتوائه على ڤيتامين ب ١٢، يساهم استهلاكه في حماية وظائف المخ والأعصاب.

- مصدر هام للدهون الصحية، وأبرزها أوميجا 3 المضادة للالتهابات.

- يلعب عنصر الزنك الموجود به، على تقوية الجهاز المناعي للجسم على مكافحة الأمراض.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية بتناولها باعتدال دون إفراط، خاصة لمرضى النقرس، والأشخاص الذين لديهم نسبة كوليسترول عالية، وقدمت بعض النصائح التي يجب اتباعها أثناء الطهي:

1- شراء اللحم من مكان جزارة موثوق به، نظرا لأن طريقة ذبح الأضحية، وطريقة تعليقها هتأثر في رائحتها وفي جودتها.

2- يجب إزالة أكبر قدر من الدهون.

3- يفضل نقع اللحم الضاني في خل وماء قبل الطهي.

4- في حالة الرغبة في شوائها، من الضروري تتبيل اللحم جيدا بخل وليمون، حتى تصبح لينة.

5- أما إذا تم تناولها مسلوقة، فيجب سلقها مرة حتى الغليان، ثم رمي مياه السلق، وبعدين غسلها جيدا بماء بارد، ثم تسوى على نار هادئة حتى تنضج.