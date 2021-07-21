9 طرق طبيعية لخفض نسبة الكوليسترول والدهون المرتفعة بسبب تناول لحم الأضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هل علينا عيد الأضحى المبارك، ليزداد تناول الوجبات الدسمة وبخاصة اللحوم، التي قد تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول، فتعد تلك الوجبات من المحظورات على مرضى الكوليسترول بشكل خاص.

وتجنبًا لارتفاع نسبة الكوليسترول وللمساعدة في خفضها بعد تناول اللحوم والوجبات الدسمة خلال العيد ، نستعرض معكم بعض الطرق الطبيعية للمساعدة على ذلك وفقًا لموقع health.kompas.

-التقليل أو الإقلاع عن التدخين

لقد ثبت أن الصحة الجيدة والإقلاع عن التدخين وتجنب دخان السجائر تساعد في خفض مستويات الدهون، وذلك لأن التدخين يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الجيد، ويزيد من مستويات الكوليسترول الضار ويزيد مستويات الدهون الثلاثية.

يساعد النشاط البدني المنتظم لمدة 30 دقيقة على تحسين صحتك العامة، جرب المشي أكثر أو السباحة أو ركوب الدراجات أو رفع الأثقال أو ممارسة أي رياضة تستمتع بها.

عليك الانتباه لزيادة حركتك بشكل طبيعي عن طريق صعود السلالم، والوقوف بعيدًا عن الباب، والمشي أثناء استراحة الغداء.

-إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي

ترتبط زيادة الوزن أو السمنة بارتفاع مستويات الدهون في الدم، ويمكن أن يساعد تغيير سلوكك لمساعدتك على إنقاص الوزن في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

-التحكم في الكمية

عندما تأكل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك، سيتم تخزين هذه السعرات الحرارية على شكل دهون ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون في الدم، لذا حاول التحكم في حصصك الغذائية والتوقف عن تناول الطعام عندما تشعر بالشبع لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

ويمكن أن يساعدك تناول الطعام من أطباق أصغر والأكل ببطء أكثر على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

-تجنب السكر الزائد والكربوهيدرات المكررة

يمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات المرتفع والأطعمة الحلوة إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية، لذا حاول الحد من عدد المرات التي تتناول فيها الكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية والحلويات والحلويات السكرية.

-قلل من تناولك لمصادر الدهون غير الصحية

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والزبدة، ثبت أن الدهون المشبعة الزائدة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فغالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميغا 6 الدهنية التي يمكن أن تزيد الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض.

-تناول الدهون الصحية باعتدال

الدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون صحية للقلب، فيمكن العثور على الدهون غير المشبعة في الأسماك والزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو، بينما يمكن العثور على أوميغا 3 في الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين) والجوز وبذور الكتان، والأوميغا 3 لها تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تظهر الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ الذي من المرجح أن يشكل لويحات في الشرايين، ويمكن العثور على الألياف القابلة للذوبان في العديد من الأطعمة مثل الفول والشوفان والشعير والبرتقال والتفاح والفراولة والبازلاء والبطاطس.

-إدارة الإجهاد

الإجهاد المفرط يساهم في زيادة مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بطرق مختلفة، لذلك فإن إدارة التوتر أمر مهم، وهناك العديد من الطرق للتعامل مع التوتر، مثل ممارسة اليوجا والتأمل الذي يمكن أن يريح الجسم والعقل.