بيزغرط لوحده.. فتاة تتفاجئ باحتفال موبايلها بخطوبتها: محدش لاقي تفسير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على قدم وساق كانت تسير التجهيزات لحفل الخطوبة، العروس تستعد لأحد أهم أيام حياتها، بمعاونة شقيقتها وأفراد أسرتها، الفرحة لا تسع الجميع، لكن الغريب أن أغراض الفتاة الشخصية كانت تحتفل معها بليلة خطبتها، إذ فوجئت بهاتفها المحمول، يقدم لها زغرودة دون معرفة سببها.

تروي العروس نور علاء، تفاصيل هذا اليوم في تصريحات لـ«هن»، مؤكدة أنها لا تعلم سبب صوت الزغرودة التي صدرت من هاتفها المحمول في نفس يوم وتوقيت تجهيزها للخطوبة: «والله فعلا لغايه دلوقتي مش فاهمة، العيلة كلها كانت قاعدة في الصالة، وأنا كنت بجهز حاجتي عشان أنزل، وفجأة الصوت ظهر، قعدوا نص ساعة يدوروا الصوت ده جاي منين».

ظلت العائلة تبحث عن مصدر، وسبب صوت الاحتفالات والزغروطة من الهاتف المحمول: «لغاية ما مامتي اللي خدت بالها، أنه جاي من موبايلي، راحت أختي على طول مسكت موبايلها وصورته، وندهوني عشان أشوفه، ولما فتحته الصوت وقف، ومكانش في أي حاجة مفتوحة خالص على الموبايل فمفيش أي تفسير منطقي».

ظلت نور، تبحت عن السبب، وتتذكر آخر ما قامت به على الهاتف، كي يزغرط لها إلى أن توصلت لتفسير منطقي: «أنا مش عاملة أي alarm أو منبه خالص لا، بس الحاجة الوحيدة هي فعلا أن ممكن يكون فيديو كان حد مشغله، والصوت علق، وبعد كده اشتغل لوحده، دي الحاجة الوحيدة المنطقية يعني، لأني مش لاقية تفسير».

وشاركت العروس نور علاء، فيديو احتفال هاتفها المحمول بخطوبتها، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى عدد كبير من الفتيات ورواد الشوشيال ميديا، استغرابهم من الفيديو، ثم احتفلوا أيضا معها.