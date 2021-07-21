الامارات | ماذا فعل جيف بيزوس بعد عودته من الفضاء؟ .. ولمن تبرع بـ 200 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل جيف بيزوس بعد عودته من الفضاء؟ .. ولمن تبرع بـ 200 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع المياردير الأمريكي جيف بيزوس بنحو 200 مليون دولار للناشط والمعلق السياسي فان جونز والطاهي المتجول خوسيه أندريس.

واختتم بيزوس رحلته للفضاء بإعلان مفاجئ عن مبادرة خيرية جديدة تسمى جائزة الشجاعة والكياسة، تسمح الجائزة للفائز بتوجيه 100 مليون دولار للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية التي يختارها.

وفان جونز، هو أيضا أحد مؤسسي منظمة (Dream Corps)، التي تركز على قضايا العدالة الجنائية.

وقال بيزوس، أغنى رجل في العالم، إن الجائزة ستُمنح "تقديرًا للقادة الذين يطمحون إلى تحقيق أهداف كبيرة، والذين يسعون وراء الحلول بشجاعة، والذين يفعلون ذلك دائمًا بكياسة".

وأضاف بيزوس، الذي يعتمد جزء كبيرة من ثروته على شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، التي أسسها عام 1994 وقادها قبل أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا الشهر. وهو أيضًا مؤسس (Blue Origin)، شركة الفضاء التي أنشأت مركبة الفضاء (New Shepard) التي نقلته وثلاثة آخرين إلى الفضاء الخارجي يوم الثلاثاء، بحسب فوربس.

وقال أندريس في المؤتمر الصحفي: "هذه الجائزة بمفردها لا يمكنها إطعام العالم، لكنها بداية فصل جديد بالنسبة لنا". وقال إن الجائزة ستسمح (World Central Kitchen) بالتفكير فيما وراء الأزمة القادمة" لتحقيق أهداف أكبر مثل مضاعفة المساعدات الغذائية حول العالم، ومساعدة 3 مليارات شخص ليكونوا قادرين على الطهي باستخدام مواقد نظيفة.

وقدمت منظمة (World Central Kitchen) وجبات لأشخاص في أماكن مثل بورتوريكو بعد أن ضربه إعصار ماريا في عام 2017.

ولم يتطرق جونز بشكل مباشر إلى المكان الذي سيتبرع فيه بالمال، لكنه تحدث عن فرصة البدء في مكافحة الفقر والتلوث و"صناعة السجون البالغة 90 مليار دولار".

وذكر أيضا النقد الذي تعرض له بيزوس وأباطرة فضاء آخرون لاستثمارهم المليارات للسفر إلى الفضاء رغم المشكلات العديدة التي تعاني منها الأرض: "لا تغضب من ذلك، عندما ترى شخصًا ما يصل إلى السماء، كن سعيدًا لأن ذلك سيعود علينا بفائدة كبيرة على المدى البعيد".

وقال جونز إن بيزوس "رفع سقوف أحلام البشرية اليوم".

ويأتي هذا التبرع بعد تعهد بيزوس بنفس المبلغ الأسبوع الماضي لدعم المتحف الوطني للطيران والفضاء التابع لمعهد سميثسونيان في واشنطن العاصمة العام الماضي، كما تعهد بتقديم 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ من خلال صندوق بيزوس للأرض الذي تم إنشاؤه حديثًا. حتى الآن، تبرع بمبلغ 791 مليون دولار فقط للصندوق.

وجاءت أول مبادرة خيرية كبيرة له في عام 2018، عندما أعلن عن صندوق (Day One) لدعم المنظمات غير الربحية الحالية التي تساعد العائلات المشردة وإنشاء شبكة من الحضانات غير الربحية في المجتمعات منخفضة الدخل ومنح المنح للمجموعات التي تساعد العائلات المشردة وإنشاء شبكة من الحضانات غير الربحية في المناطق المحرومة (وقد واجه الهدف الأخير جدلاً).

وبيزوس هو أيضًا جزء من مجموعة تضم أكثر من عشرين مليارديرًا داعمًا لشركة (Breakthrough Energy Ventures)، وهي أداة استثمارية بقيادة بيل غيتس جمعت ملياري دولار لتمويل شركات الطاقة الخضراء الناشئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news