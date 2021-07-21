الامارات | شاهد بالصور .. مُسنّ فلسطيني يحتفل بالعيد مع أولاده وأحفاده الـ 300 !

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. مُسنّ فلسطيني يحتفل بالعيد مع أولاده وأحفاده الـ 300 ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمسن فلسطيني يحتفل مع أبنائه وأحفاده الـ 300 بعيد الأضحى المبارك.

وبدا نظمي عبد الغني "90 عامآ"، من قرية صيدا شمال طولكرم، بصحة جيدة وبكامل قواه الجسدية والذهنية، وهو يحتفل سعيداً بعيد الأضحى المبارك، مع أولاده العشرين، وأحفاده وأبناء أحفاده الذين تجاوز عددهم 300 حفيد وحفيدة.

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