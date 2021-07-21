بعد خطوبته بأيام.. خالد عليش يرقص على أنغام «أخواتي» على البحر في ألبانيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفت الإعلامي خالد عليش، انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشره عدد من الصور والفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على «إنستجرام»، خلال تواجده في دولة ألبانيا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أيام من إعلان خطوبته على الإعلامية ميريهان عمرو، حيث ظهر بصحبة عدد من الأجانب، ورقص معهم على البحر.

خالد عليش يرقص على أنغام «أخواتي» في ألبانيا

حرص خالد عليش، على توثيق تجربته في قضاء إجازته في ألبانيا، التي دعا متابعيه لزيارتها من خلال مجموعة من الفيديوهات، من بينها فيديو أثناء رقصه على أنغام المهرجان الشعبي «أخواتي»، أثناء تواجده على متن يخت في البحر، برفقة عدد من الأجانب، الذين تفاعلوا على رقصه.

خطوبة خالد عليش على ميريهان عمرو

منذ أيام قليلة، أعلن الإعلامي خالد عليش، خطوبته على الإعلامية ميريهان عمرو، إذ نشر صورة له برفقتها عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «كملت الحتة الناقصة»، كما حرصت خطيبته أيضا على نشر الصورة نفسها معلقة عليها: «رسميا أنا في الكنافة».

معلومات عن خطيبة خالد عليش

- هي الإعلامية ميريهان عمرو، والتي تقدم إحدى البرامج الرياضية على شاشة «أون تايم سبورت».

- قبل أن تعمل في قناة «أون تايم سبورت»، عملت لفترة من الزمن في إحدى البرامج الإذاعية.

- لم تكن خطيبة خالد عليش الإعلامية ميريهان عمر تعمل في مجال تقديم البرامج فقط، ولكنها عملت في مجال الصحافة قبل التوجه لتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

- لديها الكثير من المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ يصل عددهم إلى ربع مليون متابع.

- نشرت ميريهان عمرو صورتها مع الإعلامي خالد عليش من حفل خطوبتهما، وعلقت عليها قائلة «رسميا أنا في الكنافة».