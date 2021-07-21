في ثاني أيام العيد.. ارتاحي من الفتة وحضري لازانيا باللحمة المفرومة: وصفة لذيذة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفتة واللحمة، والموزة، والرقاق، والكوارع، وفواكه اللحوم، غالبا ما تكون على سفرة أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذا يمكنك تغيير الفتة، وعمل وجبة أخرى لذيذة للغاية، وهي لازانيا باللحمة المفرومة، وقدميها مع النوع الذي تفضليه من اللحوم، فقد قدم الدكتور محمد حلمي خبير التغذية العلاجية، وصفة رائعة لعمل اللازانيا في البيت بطريقة صحية.

طريقة عمل لازانيا لثاني أيام العيد

وقال الدكتور محمد حلمي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «آخرنا في اللخبطة بكرة إن شاء الله، عشان كده قلت أعملكم وصفة من الآخر، شهية جدا ولذيذة، وكمان بطريقة صحية، مناسبة جدا لتغذية الأطفال وبيموتوا فيها، وكمان حالات النحافة، ممنوعة لمرضى السكر إلا بكمية بسيطة لا تتعدى قطعة صغيرة، بشرط عدم تناول أي نشويات أخرى في نفس اليوم، ممنوعة في حالات السمنة إلا كوجبة فري، يعني ميعادها بكرة إن شاء الله مناسب جدا، السعرات الحرارية في قطعة صغيرة 100 جرام حوالي 383 سعر».

وعن مقادير اللازانيا باللحمة المفرومة، يوضح حلمي: «نص كيلو لحم معصج قليل، أو جمبري حسب الرغبة، علبة لازانيا النوع المفضل، كيلو لبن كامل الدسم، ربع كوب جبن مبشور، بصلة مكعبات، فص ثوم مبشور، فلفل أبيض وأسود وجوزة الطيب رشة خفيفة، نصف لتر عصير طماطم متسبك على النار بملح وفلفل وزيت الزيتون».

وشرح طريقة عمل لازانيا اللحمة المفرومة، كالتالي: «نعمل بشاميل خفيف، ونبهره بفلفل أبيض، وجوزة الطيب، في الصينية أو بيركس مدهون سمنة بلدي، نحط طبقة بيشامل، ونرص شرايح اللازانيا، نضع فوقها عصير الطماطم وبيشامل ونرص طبقة تانية لازانيا، في النص، نضع حشوة اللحم مع الخضار ممكن بسلة وجزر وممكن لا، مع رشة جبنة مبشورة، ونكمل بنفس الطريقة طبقة لازانيا وعليها بشامل وطماطم، على الوش بشاميل بس والجبنة المبشورة».

وتابع: «ونضعها في فرن متوسط لمدة من نص ساعة لـ40 دقيقة، ولما تاخد وش ذهبي نخرجها من الفرن، تهدى شوية عشان نعرف نقطعها بألف هنا، معاها طبق سلطة خضرا حلو، وماتنسوش نضيف عليه الميكس الجميل بتاعنا، توم مفروم فريش، زيت زيتون، خل التفاح ملعقة كبيرة».