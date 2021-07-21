غسل اللحم بعد الذبح.. أضرار صحية بالجملة يجب تجنبها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تذبح الأضاحي غالبا بعد صلاة العيد في الصباح الباكر، وتؤخذ لحومها بعد تقطيعها وتقسيمها إلى البيت، لتقوم ربة المنزل بإعدادها للإفطار والغداء طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لكن خوف ربة المنزل من البكتيريا والفطريات والدماء، يجعلها تلجأ في كثيرمن الأحيان إلى المبالغة في تنظيفها بطرق مختلفة، لكن أضرار غسل اللحم بعد الذبح، كثيرة ويجب تجنب غسلها لتجنب تلك الأضرار، بحسب الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

أضرار غسل اللحم بعد الذبح

يقول الدكتور كريم جمال، إن هناك العديد من الأضرار لغسل اللحوم بعد ذبحها مباشرة، حيث تصيب تلك العملية اللحوم بالعديد من الفيروسات والبكتيريا التي تضر بصحة الإنسان، كما أن غسل اللحوم يؤدي لاحتفاظها بالبكتيريا والفيروسات، التي تُصيب الإنسان بالسالمونيلا، فضلًا عن أن الفيروسات تلحق بأدوات التقطيع أيضًا.

وينصح أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن» بسلق اللحمة في درجة غليان عالية للماء، أو شويها، قائلًا: «الحراراة العالية تقتل البكتيريا، وفي تلك الحالة لا حاجة لغسل اللحوم من الأساس»، مشيرا إلى أن السالمونيلا تعتبر من أبرز الأمراض التي تسببها اللحوم الغسولة بعد الذبح مباشرة، مشددا على ضرورة التوقف عن غسل اللحوم بعد الذبح، لتجنب الإصابة بتلك الأمراض، في الاعياد والمواسم المختلفة، قبل أن يشرح أضرار وأعراض السالمونيلا.

أعراض السالمونيلا التي تسببها غسل اللحوم

- تشنجات في المعدة.

- براز دموي.

- إسهال.

- البرد والقشعريرة.

- حمى.

- صداع الرأس.

- معدة مضطربة.

- تقيؤ.

أسباب الإصابة بالسالمونيلا

- الأطعمة الملوثة.

- اللحوم النيئة وغير المطهية.

- اللحوم المغسولة التي تحتفظ بالبكتيريا بها.

- الفاكهة الخام أو الخضروات.

- تناول الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان، مثل: الجبن الطري والآيس كريم والزبادي.

- تناول البيض الخام أو غير مطبوخ جيدا.

- تناول الأطعمة المصنعة.

- سوء غسل اليدين، والاحتفاظ بالفيروسات والبكتيريا.

- الحيوانات الأليفة التي تحمل البكتيريا.