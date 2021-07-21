الامارات | وزيرة هندية: لا أقبل الزهور .. ومن يرغب بـ"سيلفي" معي عليه أن يدفع

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة هندية: لا أقبل الزهور .. ومن يرغب بـ"سيلفي" معي عليه أن يدفع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة هندية إنها ستفرض على من يرغبون بالتقاط صور "سيلفي" معها ضريبة تبلغ 100 روبية هندية (1.34 دولار أمريكي)، وذلك لأن كثيرين يفعلون ذلك.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون السياحة والثقافة أوشا ثاكور، التي تنتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم في ولاية ماديا براديش بالهند، إن التقاط صور "سيلفي" عملية تستغرق وقتاً طويلاً ومن ثم فهي ستتقاضى من الآن فصاعداً أموالاً ممن يريدون ذلك.

وأضافت ثاكور أن الأموال التي سيتم جمعها من صور "سيلفي" ستذهب إلى صندوق رعاية أسسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمكافحة انتشار عدوى كوفيد-19 في الهند.

وقالت الوزيرة لوسائل الإعلام: "يضيع الكثير من الوقت في التقاط صور سيلفي، وغالباً ما نتأخر عن مواعيدنا. من وجهة النظر التنظيمية للحزب اعتقدنا أن أي شخص ينقر على هاتفه بغرض التقاط صورة معي يجب أن يدفع 100 روبية للوحدة المحلية للحزب".

وأضافت "فيما يتعلق بالترحيب بي بواسطة الزهور، نعلم جميعاً أن الإلهة "لاكسمي" تسكن فيها ولذلك فلا أحد غير الإله الأعلى "فيشنو" يمكنه قبول الزهور. وبالتالي فأنا أرفض تلقي الزهور وأفضل عليها الكتب"، وفق "مونت كارلو".

المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض جيه بي دانوبيا انتقدت من جهتها تصريحات الوزيرة، وقالت "حزب بهاراتيا جاناتا يبدو الآن كحزب من رجال الأعمال لأنهم يرون الربح والخسارة في كل شيء".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news