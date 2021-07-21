ماذا تفعل إذا أصبت بتلبك معوي بسبب "كثرة الأكل" في العيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد من العادات الخاطئة التي يرتكبها الكثير من الأشخاص، والتي تسبب الأضرار الصحية لجسم الإنسان، لعل أبرزها الإصابة بالتلبك المعوي.

في هذا التقرير، يكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ما هو الطعام المناسب الذي يجب تناوله في العيد.. وما يجب فعله إذا أصبت بتلبك معوي بسبب "كثرة الأكل" في العيد؟.

يقول "بدران" لـ"الخليج 365": "من الأهمية تنوع الوجبات وتوازنها في النوع والكم، مع عدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء فى عيد الأضحى المبارك ".

واستعرض "بدران" فوائد اللحوم الحمراء وأضرارها على الجسم كالتالي:

تعتبر اللحوم الحمراء من أهم وأغنى مصادر البروتينات السهلة الهضم للإنسان؛ حيث أنها تحتوي على فيتامينات مثل (ب12- ب- د- هـ) بالإضافة إلى العديد من المعادن مثل الحديد والزنك والسيلينيوم، وكلها تعزز المناعة .

اللحوم الحمراء تعالج وتقى من الأنيميا وتساعد على التمثيل الغذائي الجيد وتعزز المناعة لدى الإنسان، تعتبر البروتين هو الأكثر إشباعًا، كما أنها توفر الأحماض الأمينية المعززة للصحة والمناعة، وتساعد على إصلاح وصنع مايتلف من الخلايا خاصة خلايا العضلات والعظام، وتحسين كتلة العضلات الهيكلية وحمايتها من التلف.

ويساعد تناول البروتين الحيوانى الكافي على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون والحفاظ عليها.تظهر الأبحاث أن كبار السن الذين يعانون من انخفاض كتلة العضلات هم أكثر عرضة للوفاة، كلما زادت كتلة العضلات الهيكلية التي يخسرها الشخص مع تقدمه في العمر ، زادت مخاطر الوفاة المبكرة ، و ينخفض معدل تخليق البروتين العضلي بسرعة مع تقدم العمر.

أضرار اللحوم الحمراء

الشواء هو أكثر طرق الطهي خطورة على الصحة، لأنه من خلال تعرض اللحم لدرجات الحرارة المرتفعة تتغير طبيعة البروتين وتتكون مركبات أكاسيد نيتروجينية كالمركبات الأمينية الحلقية غير المتجانسة، تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض السرطانية على المدى البعيد خصوصا مع تكرار عملية الشي‏، أسوأ قطع اللحوم التى تحتوى على هذه المركبات هى القطع الحروقة المسودة اللون، كل مايحرق من غذاء هو مسرطن سواء كان لحوما أو خبزا

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها

ويشرح "بدران" أفضل الأطعمة التي يجب تناولها في العيد كالتالي:

مضادات الأكسدة الطبيعية

التوابل أفضل الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية : الفلفل الحار، القرنفل، القرفة، الزعتر البردقوش، الكركم، ، الزنجبيل، الفلفل أسود، المسطردة.

السلطة الطازجة توفر مضادات الأكسدة، ويجب أن تحتوى فى عيد الأضحى على البقدونس، لأنه يسهل عمل الجهاز الهضمي، فهو مدر للعصارات الهاضمة ويزيد من إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد في عملية هضم المواد الدهنية‏.

ويقلل الغازات والانتفاخات والتقلصات المعدية المعوية الناتجة عن سوء الهضم أو الأكلات الدسمة‏، وينشط الكبد‏، تناول البقدونس مع اللحوم المشوية يعالج الحموضة ويقلل من ترسيب حمض اليوريك في الكلي وذلك لاحتوائه علي أملاح عضوية‏، ويخفض البقدونس من: دهون الدم‏ ومن ضغط الدم أيضاً.

فوائد مضادات الأكسدة

الوقاية من السرطان، رفع المناعة، حماية الجهاز العصبي ، تأخير الشيخوخة ، المحافظة على الجلد ونضارته، حماية القلب والدورة الدموية، منع ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية، الوقاية من مضاعفات مرض السكر.

نصائح لتناول لحوم عيد الأضحى

تقليل تناول اللحوم المشوية والمدخنة و اختيار اللحوم قليلة الدهن للشواء، وطبخها قليلاً بالفرن قبل شوائها وإبعاد اللحوم عن مصدر الحرارة والتأكد من اكتمال احتراق الخشب والفحم قبل الاستخدام وتنظيف أدوات الشواء أولا بأول وتناول وجبات متوازنة تحتوي بجانب اللحم على:

1. مصدر واحد من مصادر الكربوهيدرات كالأرز أو المكرونة أو الخبز‏.

2. القليل من الدهون.

3. إضافة قليل من البقول كمصدر لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية مما يقلل من امتصاص الدهون والسكر ويرفع المناعة.

4. السلطة الخضراء فهى تقاوم التأثيرات الضارة للحــوم

5. الإكثار من تناول فيتاميني أ و سي، و فيتامين أ : الجزر والخضراوات الورقية الخضراء الطازجة.

فيتامين سى : الجوافة والكيوى والفلفل بألوانه والبرتقال والليمون.

الاعتماد على اللحوم الحمراء فى الغذاء خطر، و غير مقبول صحياً ، ومهما كانت تبدو حمراء فإنها تحمل في ثناياها دهونًا غير مرئية، ما يزيد من إصابات القلب، والأوعية الدموية، والسكتات الدماغية، والإصابة بمرض السكرى، وأمراض الشرايين التاجية، وبعض السرطانات، وزيادة الدهون والوزن والحساسية، وهو ما يزيد من عبء الأمراض المزمنة المفضلة لمضاعفات كورونا.

الإكثار من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تصل إلى 50%، بخلاف النظام الغذائي النباتي الذي يقلل نسبة الإصابة بالمرض إلى 14%.

ينبغى تناول الأنظمة النباتية من خضروات وفاكهة طازجة لتوفر الألياف الغذائية، وآلافا من مركبات الفيتو، التي ترفع المناعة، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التدمير، نقص مضادات الأكسدة هو القاسم الأعظم في الأمراض المزمنة .

يفيد تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة فهى عشرة أمثال البرتقال من فيتامين سي، والكيوي، والفلفل بألوانه، والطماطم، والبرتقال، واليوسفي، والليمون ، وتناول كميات كبيرة من الماء خاصة قبل الوجباتـ يفيد أيضا شرب شاى الأعشاب العطرية كالنعناع واليانسون والبابونج، يفضل الإقلال من تناول القهوة، والكولا، والشاي، والبقول، واللحوم الحمراء.

ماذا تفعل إذا أصبت بتلبك معوي بسبب "كثرة الأكل" في العيد؟

يقول "بدران": "هناك شكاوى متكررة فى عيد الأضحى: غازات، و انتفاخ البطن، فقدان الشهية، وحرقة المعدة، والإمساك، والتقلصات المعوية، والشعور بالغثيان و القىء بسبب التلبك المعوي".

الأسباب

يتابع بدران: "يشيع التلبك المعوي فى عيد الأضحى لأسباب عديدة أولها:

-العادات الغذائية الخاطئة.

-النهم فى تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون مما يسبب عسر الهضم والامتصاص وآلام المعدة .

-حساسية الطعام، تناول الأطعمة المسببة للحساسية يمكن أن يسبب اضطرابات في الهضم وتقلصات بالمعدة.

-السرعة فى تناول الطعام، وتناوله واقفاً، وعدم مضغ الطعام جيداً، وبالتالي حدوث اضطرابات هضمية ومعوية.

- بلع الطعام بسرعة، يسبب ابتلاع الهواء وعسر الهضم .

-شرب الماء خلال تناول الطعام خاصة الماء البارد مما يخفف من تركيز الإنزيمات الهاضمة .

-الإصابة بقرحة أو التهاب المعدة أو الأمعاء أو الطفيليات المعوية .

-يعادى التدخين الأمعاء حيث يزيد من التهابات الأمعاء، و يقلل من المناعة المخاطية فى الأمعاء، ويقلل من تدفق الدم فيها، يقلل التدخين من امتصاص الطعام، ويقلل من امتصاص فيتامين سي ويدمره، ومن امتصاص فيتامين أ الهام للمناعة المخاطية، و يزيد من التهابات الحلق والفم، ويقلل من القدرة على التذوق، كما يقلل من قلوية اللعاب الهام لبدء عملية الهضم فهو يحتوي على إنزيم الأمايليز الذي يقوم بتكسير النشا إلى سكر، ويقلل من إنزيم اللايبيز الذي يلعب دورًا كبيرًا في هضم الدهون .

اللعاب قلوى التفاعل وبالتالى يعادل حموضة المعدة، يزيد التدخين من إفراز حمض المعدة مما يزيد من حموضة المعدة و آلام المعدة، و رتخاء حاجز المرئ السفلى .

نصائح يجب القيام بها للوقاية من التلبك المعوي

-شرب الماء والسوائل الطبيعية، لكن ليس خلال الوجبات.

-تناول من 4 إلى 5 وجبات يومية مع تصغير حجمها.

-تجنب الإفراط في تناول الأغذية الدسمة والمقلية.

- تناول الفاكهة بدل الحلوى وتناول عصائر الفاكهة الطبيعية بدلاً من المشروبات الصناعية والمياه الغازية، مع ضرورة تناول الخضراوات النيئة الطازجة لاحتوائها علي الألياف .

-تناول الطعام جالساً، وببطء مع مضغ الطعام جيداً.

-تجنب التدخين حتى السلبى.

-عدم الإكثار من المشروبات الغنية بالكافيين.

-ممارسة الرياضة وبانتظام.

-علاج الطفيليات المعوية.

-تناول اللبن الرائب والزبادي.

-تناول الزنجبيل، فهو يقلل من مشكلات المعدة والأمعاء.

- تناول البقدونس: يمكن استخدام شرب شاى البقدونس أو اليانسون أو النعناع أو تناول البقدونس بوفرة .

- مساج البطن، و وضع كمادات دافئة على البطن: وسيلة أخرى لعلاج التلبك المعوي، حيث تساعد في استرخاء البطن.