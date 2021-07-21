9 أطعمة لتقليل حموضة المعدة بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الحموضة من المشاكل الشائعة التي قد يعاني منها الكثير من الأشخاص في عيد الأضحي، خاصة بعد تناول اللحوم والأكلات الدسمة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تقليل الحموضة، وفق ما جاء في موقعي "healthline" و"webmd".

- الخضروات:

الخضروات منخفضة بشكل طبيعي في الدهون والسكر، وتساعد في تقليل حموضة المعدة، وتشمل الفاصوليا الخضراء والبروكلي والقرنبيط والبطاطس والخيار.

- الزنجبيل:

له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، وهو علاج طبيعي للحموضة المعوية وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، ويمكنك إضافة جذر الزنجبيل المبشور أو المقطّع إلى الوصفات أو العصائر، أو شرب شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض.

- دقيق الشوفان:

يعتبر مصدر ممتاز للألياف، وقد تم ربط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض الإصابة بالحموضة، وتشمل خيارات الألياف الأخرى الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- فواكه غير حمضية:

الفاكهة غير الحمضية، بما في ذلك البطيخ والتفاح والكمثرى ، أقل عرضة للتسبب في أعراض الارتجاع مقارنة بالفواكه الحمضية.

- اللحوم والمأكولات البحرية الخالية من الدهون:

اللحوم الخالية من الدهون ، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية قليلة الدسم، تساهم بشكل كبير في التقليل من أعراض الحموضة.

- الدهون الصحية:

تشمل مصادر الدهون الصحية الأفوكادو، والجوز، وبذور الكتان، وزيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت عباد الشمس.

- بياض البيض:

إنه مصدر جيد للبروتين، ما قد يعزز التقليل من الحموضة، لكن يجب تجنب صفار البيض، لأنه يمكن أن يسبب الحموضة.

- الموز:

في حين أن معظم الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الأحماض ، إلا أن الموز لا يحتوي على ذلك، فهو مفيد دائمًا كوجبة خفيفة.

- الزبادي:

يمتلك خصائص مهدئة للمعدة، وذلك لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من أنواع البكتيريا الجيدة التي تعزز مناعة الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر جيد للبروتينات، ما قد يمنع الحموضة.