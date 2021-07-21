هل يساعد الشاي في علاج ارتفاع ضغط الدم؟ الدراسات تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يصف ارتفاع ضغط الدم ما يحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين عالية جدًا باستمرار، يمكن أن يتسبب ذلك في تضييق الشرايين وتضييقها - وهي عملية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لحسن الحظ، ثبت أن بعض التدخلات تعكس هذه العملية، ولا سيما شاي معين.

يمكن خفض ضغط الدم المرتفع ببساطة عن طريق احتساء مشروب ساخن معين، تشير الدراسات إلى قوة أحد المشروبات الشائعة التي يمكن أن تساعد في خفض قراءتك، وفقا لموقع express البريطاني.

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، تم التحقيق في آثار تناول الشاي الأخضر على ضغط الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن "الشاي الأخضر، المشتق من نبات كاميليا سينينسيس، هو مشروب شائع في جميع أنحاء العالم والمصدر الرئيسي لاستهلاك الفلافونويد في النظام الغذائي الأمريكي.

وتابعت: "تُعزى أبرز تأثيرات الشاي على صحة الإنسان إلى الشاي الأخضر، وتعزى تأثيرات الشاي الأخضر المعززة للصحة بشكل أساسي إلى مادة الكاتيكين ، التي تنتمي إلى عائلة من المركبات المعروفة باسم البوليفينول الشبيه بالفلافونويد أو الفلافانول".

وأضافت الدراسة: "أظهر تحليلنا التلوي أن استهلاك الشاي الأخضر يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ".

ربطت الأدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والدراسات القائمة على الملاحظة استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض ضغط الدم المرتفع، على الرغم من تضارب النتائج.

يهدف التحليل التلوي المنشور في مجلة الطب إلى التقييم القاطع لتأثيرات مكملات الشاي الأخضر على تدابير التحكم في ضغط الدم.

تم البحث إلكترونيًا في قواعد بيانات PubMed و Embase و Cochrane Library من البداية حتى أغسطس 2019 لجميع الدراسات ذات الصلة، تم تضمين 24 تجربة مع 1697 شخصًا في التحليل التلوي، وأظهرت النتائج المجمعة أن الشاي الأخضر يخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ، كما لوحظ انخفاض كبير في ضغط الدم الانبساطي.

أشارت الأبحاث السريرية إلى أن تناول مستخلص الشاي الأخضر يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أو شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات يوميًا لمدة أربعة أسابيع ساعد في خفض ضغط الدم.

يظهر تحليل الأبحاث السريرية أن الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي بما يصل إلى 3.2 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بما يصل إلى 3.4 ملم زئبقي في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو بدونه.

ومع ذلك، تظهر بعض الدراسات الأصغر أن الشاي الأخضر أو الشاي الأسود ليس لهما أي تأثير على ضغط الدم.

وفقًا لهيئة الصحة العامة في بريطانيا، يعتبر ارتفاع ضغط الدم 140/90 مم زئبق أو أعلى (أو 150/90 مم زئبق أو أعلى إذا كان عمرك يزيد عن 80 عامًا).

يعتبر ضغط الدم المثالي عادة ما بين 90 / 60 و 120 / 80.

تحذر هيئة الصحة العامة في بريطانيا من أن "قراءات ضغط الدم بين 120 / 80 و 140 / 90، قد تعني أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا لم تتخذ خطوات للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة".

وتضيف: "سيكون ضغط الدم لدى كل شخص مختلفًا قليلاً، ما يعتبر منخفضًا أو مرتفعًا بالنسبة لك قد يكون طبيعيًا بالنسبة لشخص آخر".

تشمل الطرق الأخرى لخفض ضغط الدم ما يلي:

فقدان الوزن الزائد خاصة حول محيط الخصر

ممارسة الرياضة بانتظام

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

قلل الصوديوم في نظامك الغذائي

قلل من كمية الكحول التي تتناولها

الإقلاع عن التدخين

قلل من الكافيين

قلل من توترك