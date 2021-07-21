حتى لا تفقد السيطرة على وزنك.. إليك 4 طرق للتغلب على الإفراط في تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يسرف البعض في تناول الطعام خلال فترة قضاء الإجازة وبخاصة أنها إجازة عيد الأضحى، التي يكثر فيها تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، والتي قد تسبب زيادة الوزن بشكل سريع وغير مرغوب فيه، إضافة إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وأمراض المرارة.

وفي هذا الإطار نقدم مجموعة من النضائح للتغلب على الإفراط في تناول الطعام والحفاظ على الوزن خلال إجازة عيد الأضحة وفقًا لموقع، health.kompas.

-توقف عن تقييد نفسك

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا شديدًا، فقد يستجيب جسمك للإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من الحياة، هذه الطريقة في اتباع نظام غذائي لا تقدم في الواقع فوائد دائمة، حيث سيشهد الجسم بالفعل زيادة كبيرة في الشهية في وقت لاحق، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن مرة أخرى، لذا، ابتعد عن أي نظام غذائي يطبق قيودًا شديدة على الطعام.

-تناول الطعام بانتظام

تخطي وجبات الطعام هو عامل آخر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الشراهة عند تناول الطعام، على غرار الحد من السعرات الحرارية عند اتباع نظام غذائي، فإن تخطي الوجبات يمكن أن يجعلك ترغب في تناول المزيد من الطعام ويزيد من فرصك في الإفراط في تناول الطعام.

أفضل شيء هو تناول الطعام بانتظام للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي بسلاسة، كما تحتاج أيضًا إلى الحفاظ على تناول البروتين والألياف لأن هذه العناصر الغذائية تجعلنا نشبع لفترة أطول وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

-الحفاظ على تناول السوائل

يساعد الحفاظ على امتصاص الجسم للسوائل على قمع الشهية المفرطة، وفقًا لتقرير Very Well Health ، فإن شرب كمية كافية من الماء يساعدنا أيضًا في الحد من تناول السعرات الحرارية المفرطة، ويمكن أن يؤدي شرب الماء أيضًا إلى زيادة التمثيل الغذائي ويمكن أن يساهم في إنقاص الوزن.

-ممارسة الرياضة والاسترخاء

مارس التمارين الخفيفة، مثل المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم يساعد أيضًا على منع الإفراط في تناول الطعام، يمكننا أيضًا ممارسة اليوجا التي أثبتت فعاليتها في تقليل الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، فإن ممارسة اليقظة واتباع تمارين التنفس، وتحسين الاتصال بين العقل والجسم يمكن أن يعزز الاسترخاء ويقلل من التوتر، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضًا إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم لأن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الشهية.