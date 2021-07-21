ديتوكس ثاني أيام العيد.. وصفة «الـ2 لتر» لتحفيز الهضم وطرد السموم والأملاح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمكن أن تتسبب اللحوم الدسمة، مثل لحم الضأن، وأكلات الفتة، والكشك، والرقاق، وكل أنواع طعام عيد الأضحى المبارك في مشاكل في المعدة، وحدوث انتفاخات، وكثير من المشاكل، لذا يجب عمل ديتوكس بشكل يومي للتخلص من السموم، التي يمكن أن تدخل الجسم، بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة.

ويقدم طبيب التغذية العلاجية الدكتور محمد حلمي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طريقة صحية لعمل الديتوكس، إذ كتب: «نخليها بمزاجنا أحسن ماتكون غصب عننا، عيد اللحمة فرحة، والفرحة ماتكملش غير بالفتة والممبار والمحشي والرقائق كمان، وعشان نضمن بعد أكلات الدمار دي، إن جهازنا الهضمي يفضل على ما يرام، هننزل بوصفة ديتوكس الهضم».

ديتوكس ثاني أيام عيد الأضحى

أضاف دكتور حلمي في منشوره: «ديتوكس فاخر هيجيب مع مالطا اللي خربناها من الآخر، بيجهز من بالليل كالعادة، والصبح نصفيه ونشرب منه على مدار اليوم»، موضحا مكوناته وطريقة تجهيزه: «بسرعة نجهز لترين ماء وننقع فيهم الآتي: كمية من أوراق نعناع، ليمونة شرائح، برتقالة شرائح، نصف تفاحة مكعبات، عودين قرفة، رشة صغيرة جدا ملح».

وقال حلمي، إن لهذا الديتوكس العديد من الفوائد للجهاز الهضمي، ويجب تناوله على مدار اليوم أكثر من مرة، ولا يجب الاكتفاء بكوب واحد أو كوبين خلال اليوم: «ديتوكس هايل الهضم وتحفيز الحرق، وتخليص الجسم من السوائل والأملاح المحتبسة وكمان السموم، نحاول نشرب منهم إن شاء الله على مدار اليوم بدل المية العادية».

ونصح بتناول هذا الديتوكس قبل الإفطار، وقبل الغداء، وبعده، وقبل العشاء وبعده، وأيضا يمكن تناوله خلال الوجبات، مع تناول الماء معه، والحرص عند الأكل على تناول كميات معقولة من اللحم والفتة.