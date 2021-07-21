أسما شريف منير مصدومة بسبب معز مسعود.. السر في صورتها الجريئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها أسما شريف منير، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، سرعان ما حذفتها بعد عدة دقائق، نتيجة الهجوم الكبير الذي تعرضت له، لتنشر صورة أخرى مرفق بها اعتذار لمتابعيها عن الصورة الجريئة، لتتصدر أسما شريف منير تريندات السوشيال ميديا، ويتبادل المتابعين منشور اعتذارها على نطاق واسع مرفقين به الكثير من التعليقات الجدلية.

أسما شريف منير تعتذر للجمهور عن صورتها الجريئة

حرصت أسما شريف منير، على حذف صورتها الجريئة، ونشر صورة جديدة على قدر كبير من الاحتشام، وعلقت عليها برسالة اعتذار، قائلة: «أنا مسحت الصورة اللي فاتت، وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر، وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت إني عايزه ألبس لبس حلو وبناتي كده، وأفرح أني بقى شكله حلو عليا".

وأضافت أسما شريف منير: «بس الصح صح مش هقاوح، أنا اصلا مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي، بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فاهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر.. وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو، عشان أشجع نفسي والبنات اللي بتتابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب إن الواحد يعترف بغلطه، وطول الوقت يحاول إنه يبقي أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق.. كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم».

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور أسما شريف منير، معلقين عليه بكثير من التعليقات المختلفة، كان من أبرز تلك التعليقات: «حد يمنشن معز مسعود ياخوانا»، الأمر الذي جعل أسما شريف منير تقوم بنشر ذلك التعليق عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها، معلقة عليه: «تخيلوا الناس بتفكر إزاي، بقينا في عالم مخيف، الواحد مش عارف يبقى كويس ولا وحش».