الامارات | متوسط أعمار الاميركيين البيض يتراجع 1,5 سنة والملونين 3 سنوات بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط أعمار الاميركيين البيض يتراجع 1,5 سنة والملونين 3 سنوات بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بنسبة عام ونصف العام في عام 2020، وكان الانخفاض حوالي ثلاث سنوات بالنسبة للأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نشرت اليوم الأربعاء.

وأفادت البيانات بأن هذا هو أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية ويأتي مدفوعا بجائحة كورونا، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

كما تؤكد البيانات أيضا الفوارق العرقية التي أبرزتها الجائحة.

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