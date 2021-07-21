في الصيف.. هكذا تتجنب الرائحة الكريهة للأقدام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأخصائيّ العناية بالأقدام إن تكوّن البكتيريا يقل بالأقدام النظيفة، التي تلقى عناية واهتماما، ما يحول دون انبعاث رائحة العرق الكريهة.

وأوضحت الرابطة أنه يمكن العناية بالأقدام من خلال إجراء الباديكير وإزالة طبقة الجلد المتقرنة وترطيب الأقدام بالكريم.

كما ينبغي غسل القدمين بماء دافئ قبل ارتداء الحذاء وبعد خلعه، مع مراعاة تجفيف الفراغات بين الأصابع جيدا؛ حيث تجد البكتيريا بين الأصابع بيئة مثالية للتكاثر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال منتجات العناية، التي تحافظ على انتعاش الأقدام لفترة أطول، مثل مزيل عرق الأقدام المحتوي على كلوريد الألومنيوم، والذي يمنع تكوّن العرق، ومزيل عرق الأقدام ذي القاعدة الكحولية، والذي يسهم بدوره في قتل البكتيريا.

وينبغي عدم التخلي عن ارتداء الجوارب، خاصة مع الأحذية ذات الخامات الاصطناعية؛ حيث إنها لا تمتص الرطوبة.

وينبغي أيضا العناية بالحذاء بواسطة مزيلات العرق الخاصة به، والتي تعقم الحذاء وتقتل البكتيريا. كما ينبغي التأكد من جفاف الحذاء تماما قبل ارتدائه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم ارتداء زوج الأحذية المفضل بشكل يومي، وإنما ينبغي تهويته لمدة يوم كامل بعد ارتدائه.

وبالنسبة للأحذية الرياضية، فإن غسلها في الغسالة من حين إلى آخر يساعد في القضاء على الرائحة الكريهة، ولكن مع مراعاة استعمال برنامج ذي درجة حرارة منخفضة.

وبشكل عام، حذرت الرابطة من أن التعرق المستمر للأقدام يرفع خطر الإصابة بفطريات الجلد والأظافر، مشيرة إلى أن زيادة إفرازات عرق القدمين قد تكون مؤشرا على الإصابة بفرط التعرق، وفي هذه الحالة ينبغي استشارة اختصاصي أمراض جلدية.