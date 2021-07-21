5 إطلالات جمالية هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يقدم خبراء التجميل لدى فلورمار صيحاتهم الخمس للتمتع بإطلالات جذابة ومفعمة بالأنوثة هذا الصيف.

البشرة المؤثرة: على البشرة الصحية أن تعمل ككريم أساس لكل ماكياج الصيف من منطلق أن الجمال يبدأ من الداخل. يمكن لأي امرأة الحصول على بشرة براقة شابة بواسطة بعض الحيل القليلة ومساعدة صغيرة من المنتجات الصحيحة في مجموعة الماكياج الخاصة بك.

العيون الدافئة: يدعو الصيف إلى الدرجات الدافئة. تظهر الألوان الطبيعية العيون وتعطي إشراقة عامة للشكل.

الحواجب المنطلقة: تسريح الحواجب بالفرشاة هو صيحة هذا الموسم. الحواجب المنفوشة غير المستوية، التي تحمل مشاعر تلقائية، تناسب تماما البشرة الصيفية المشرقة. إنها موضة جديدة ستستمر لفترة.

الخدود الوردية: تورد خفيف على الخدين يعطي وجهك دائما إشراقة الشباب. ليناسب الصيف، اختاري أحمر خدود طبيعيا باللون الوردي أو لون الخوخ. ضعيه بخفة على خديك ليعطيك حمرة الشمس الجميلة.

الشفاه اللامعة: تخلصي من هذا اللون الباهت واقضي هذا الصيف بشفتين لامعتين. الشفاه المتألقة شديدة اللمعان هي آخر موضة هذا الموسم. اختاري الألوان القوية لتكوني مذهلة.