الفرنش الملون لتزيين اظافرك في عيد الاضحى 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:41 صباحاً - مناكير الفرنش الملون، صيحة لافتة وجذابة لتلوين الأظافر بأساليب مبتكرة ومتنوعة ترضي جميع الأذواق؛ إذ تجمع بين الكلاسيكية -الهادئة والجريئة العصرية. أضيفي لمسات من الجاذبية على إطلالتك في عيد الأضحى 2021، وزيني أظافرك بأجمل ألوان مناكير الفرنش الملون.



الفرنش الملون لتزيين اظافرك في عيد الأضحى 2021

صيحة مناكير الفرنش الملون لأظافر جذابة في عيد الاضحى

استعدي لإطلالة جذّابة في عيد الأضحى 2021، وزيّني أظافرك بأجمل موديلات مناكير الفرنش الملون.



مناكير فرنش كلاسيكية

الصورة من صفحة amberjhnails على انستغرام

لمناسباتك الرسمية في عيد الاضحى، تبني صيحة الفرنش بألوان هادئة كالوردي والبيج مع أطراف بيضاء. ولاضفاء لمسات من الجاذبية على الإطلالة الجمالية، وذلك من خلال طلاء أطراف الأظافر بألوان قوس قزح أومبير، أو لامعة، أو استخدام وميض من اللون الأحمر.أما إذا كنت تميلين الى ألوان الباستيل وتدرجاته، اختاري فرنش باللون الزهري أو البرتقالي الحيادي.

وإذا كنت تفضلين تدرجات الباستيل، فلا تتردّدي أبداً في اللجوء إلى طلاء الأظافر الفرنش باللون الزهري أو البرتقالي الحيادي.

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مناكير فرنش بأسلوب مبتكر

الصورة من صفحة amberjhnails على انستغرام

لإطلالة عصرية ولافتة في عيد الاضحى، لا سيما النهارية جرّبي مناكير الأظافر الفرنش باللون الأزرق أو غيره من الألوان الصارخة، وطبقيه بزاوية باستخدام ظلال من تدرجات اللون نفسه.



مناكير فرنش بطبقات متعدّدة

الصورة من صفحة amberjhnails على انستغرام

تعتمد هذه الصيحة على تلوين الأظافر بألوان مختلفة (أي نفس اللون ولكن بدرجات مختلفة) لكل طرف من الأصبع، مع رسم زاوية الظفر بأسلوب معاكس، شريطة أن يكون اللون الذي تريدين إبرازه في الأعلى أكثر عرضاً من اللون الآخر. وكذلك الحرص على أن يكون اللون الأساسي للأظافر هو النيود. لا تتردّدي في اعتماد هذه الصيحة لإطلالة جذابة ولافتة في العيد.



مناكير فرنش أرجواني

الصورة من صفحة amberjhnails على انستغرام

هذه الصيحة تمنح أظافرك المزيد من الطول، وهي مناسبة جداً لذوات الأظافر القصيرة. تعتمد على مدّ طرف الفرنش لأسفل جانب واحد من ظفرك. يمكنك اختيار الفرنش باللون الأرجواني الغامق. أما اللون الأساسي للظفر اختاريه باللون الأبيض الشفاف لابراز جمال أظافرك وجعلها تبدو طويلة.

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مناكير فرنش بألوان جريئة

الصورة من صفحة amberjhnails على انستغرام

للراغبات في كسر الروتين واضفاء لمسات جريئة على إطلالتهن، يُمكن تلوين الأظافر بمناكير الفرنش الملوّن لكل إصبع. أو تطبيق مناكير فرنش باللون الأخضر، أو الأزرق المعدني وغيرها من الألوان الصارخة.

ولاضفاء لمسات ساحرة، يمكن اختيار الألوان المستوحاة من أشعة الشمس عند المغيب، وتطبيق مناكير أظافر فرنش باللون الأصفر الصارخ، مع اللون الزهري كلون أساسي للظفر.



مناكير فرنش ملون بأشكال هندسية

الصورة من صفحة amberjhnails على انستغرام



مناكير فرنش ملوّن بأشكال هندسية، تضفي لمسة عصرية ولافتة على إطلالتك. بدلاً من رسم خط مستقيم أو منحني على طول طرف ظفرك، جرّبي رسم شكلV وزينيها بطلاء أظافر فرنش بألوان زاهية.



خطوات تطبيق الفرنش الملون

كيفية تطبيق مناكير فرنش ملون بالخطوات

نظّفي أظافرك جيداً. ثم، رطّبيها باستخدام الزيوت؛ تفادياً لعدم تقشّر طلاء الأظافر.

استخدمي أوراقاً لاصقة خاصة بطلاء الأظافر الفرنش، وألصقيها على الطرف الخارجي من الظفر بطريقة متوازنة.

طبّقي طلاء الأظافر الفرنش باللون الذي ترغبينه نحو الأطراف. وانتبهي لعدم خض عبوة الطلاء قبل الاستخدام؛ حرصاً على عدم تزايد فقاعات الهواء التي بدورها تؤدي الى تقشير الطلاء بشكل أسرع.

أضيفي اللمعان إلى أظافركِ بوضع طبقة من الـ "توب كوت" Top Coat (هو الطبقة السائلة والشفافة التي توضع فوق طلاء الأظافر لتنشيف الأظافر بسرعة).

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