استشاري تغذية تكشف الطرق الصحيحة لحفظ لحوم العيد.. «عشان تفضل فريش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، الطريقة الصحيحة لاحتفاظ لحوم العيد بشكل سليم، خاصة أنَّ التخزين بطريقة خاطئة قد يؤدي للتسمم، قائلة إنَّ لحوم الضأن يمكن تخزينها في «الفريزر» من 6 لـ8 أشهر، وبالنسبة للحوم البقري يمكن تخزينها من 6 لـ9 أشهر، بشرط اتباع الطرق الصحيحة بعد عملية الذبح، مؤكّدة أنَّ التخزين يحافظ على جودة اللحوم وكأنَّها مازالت «فريش».

الطرق الصحيحة لعميلة ذبح الأضحية قبل حفظها

وأضافت «عسكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم الأربعاء، أنَّ الطرق الصحيحة لعملية ذبح الأضحية لحفظها لمدة طويلة في الفريزر تتمثل في وضع اللحمة في الثلاجة أولًا بعد ساعتين من عملية ذبح الأضحية، وذلك من 8 لـ10 ساعات، بهدف «تشميع» اللحمة.

اللحوم تفرز أحماض طبيعية تمنع نمو البكتيريا عند الذبح

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنَّه يجب وضع اللحمة في هذه المرحلة داخل مصفاة، وتغطيتها جيدًا بكيس بلاستيك، وذلك للتخلص من الدم الزائد ويكون مذاقها أفضل عند الطهي، «اللحوم لما بتدبح بتفرز أحماض طبيعية، والتي توقف عمل نمو البكتيريا».

سبب ظهور أجزاء من اللحوم بلون غامق

ولفتت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنَّه يفضل وضع اللحوم مقطعة وموضوعة في أكياس شفافة بيضاء قبل حفظها بالفريزر، «أكياس خاصة بالتخزين، مش أكياس سوداء»، ويجب فصل اللحوم القطع عن الأخرى التي تحتوي على عظام، بحيث تكون وزن اللحوم في الأكياس ما تُعادل كيلو، وذلك لدخول الحرارة الباردة في أنسجة اللحوم بشكل متساوي، وإلا سوف نجد بعض أجزاء من اللحمة لونها غامق أو متجمد نسبيًا بسبب تكدس اللحوم، ولعدم توزيع الحرارة بشكل متساوي.

لا يفضل تخزين اللحوم في هذه الحالة

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أنَّه يجب تفريغ الهواء من الأكياس الموضوع بها قطع اللحمة، قبل وضعها في الفريزر، وعدم وضعها بشكل متكدس، ويجب أن يكون هناك فراغات ما بين الأكياس وبعضها، وحال الرغبة في توزيع اللحوم على المحتاجين يجب أن يتمّ توزيعها بعد الذبح في الحال، والباقي يُخصص له مكان في الفريزر.

طريقة تخزين اللحمة المفرومة

وبالنسبة لتخزين اللحمة المفرومة، قالت استشاري التغذية العلاجية، إنَّه حال فرم اللحمة من المفترض تخزينها في الفريزر في الحال دون مرحلة تشمييع اللحمة، هي أقل أنواع اللحوم مدة في التخزين «المفروض تخلص قبل 4 أشهر من الفريزر».