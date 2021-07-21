أسلوب تنسيق القميص الأبيض من عروض ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:34 صباحاً - القميص الأبيض قطعة أساسية داخل خزانة ملابس أي فتاة، ولا يمكن التخلي عنه طوال العام، فهو مناسب في كل الفصول، ويمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة.

للحصول على إطلالة مميّزة عند ارتدائه مع البنطلون، من الضروري الاهتمام باختيار الجينز الذي يمنحها الشكل غير التقليدي، مثل الموديل المطرّز أو المطبوع، أو إذا كانت الفتاة من اللاتي يبحثن عن المظهر البسيط، فعليها اختيار السروال مع الخصر العالي؛ للحصول على إطلالة أنيقة بامتياز.

بوس Boss



مظهر عصري وحيوي



يعتبر البنطلون الملوّن المرتفع الخصر من أكثر الموديلات التي يمكن لكل فتاة اختياره مع القميص الأبيض؛ لأنه سيمنحها مظهراً عصرياً مليئاً بالحيوية، خاصة في الإطلالات الصيفية هذا العام، لهذا لا بدّ أن تبحث عن اللون الذي يمكن أن يتناسب مع ذوقها، أو حتى تجربة السراويل بدرجات ترابية أو محايدة إن كانت تريد الحصول على مظهر رسمي أنيق في العمل.

لا شك أن القميص الأبيض قطعة مهمة في حياة ومناسبات كل فتاة؛ لأنه يمكنها اختياره أسفل الفساتين المكشوفة أو البلوزات القصيرة أو تجربة تنسيقه مع السكارف حتى، ويمكن لأي فتاة استغلال القميص الأبيض البسيط؛ ليصبح أسفل أي قطعة تريد التجديد بشكلها، مثل توب، فستان، بلوزة أو جمبسوت؛ لأنه يمنحها مظهراً مميزاً، كما أن اللون الأبيض سيكون مناسباً لأغلب ملابسها بمختلف ألوانها وموديلاتها.

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اليس واوليفيا Alice &Olivia





تعتبر التنورة قطعة مميزة أيضاً وضرورية في الخزانة؛ لأنها تمنح مظهراً أنيقاً دائماً إن كان موديلها سواء بالقصة المستقيمة أو الـ A Line أو منفوشة أو منسدلة على القوام، بإمكان الفتاة اختيار القميص الأبيض البسيط مع موديل التنورة المتوفّر في خزانتها، بحيث يمكنها ارتداؤها بمختلف الأوقات، سواء في العمل باعتماد التنورة بالقصة المستقيمة، في الصباح بارتداء الموديل البسيط أو بعد الظهيرة باختيارها خامة الجلد، أو في السهرة عند التألق بالتصميم المطرّز أو الساتان.

ايمونز Aimons





لِمَ لا تعتمدين القميص الأبيض المفتوح كأسلوب عصري وحيوي وجريء أو حتى ربطه من الأمام مع كل من السروال أو التنورة، أو حتى تنسيقه مع السراويل الواسعة مع حذاء رياضي أبيض.

اللافت للانتباه أنه بشكل عام يمكن ملاءمة القمصان البيضاء القصيرة مع التنانير والبناطيل الواسعة؛ للمحافظة على طلّة مثالية وأنيقة في آن معاً.

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قمصان بيضاء طويلة



برزت هذا الموسم صيحة القمصان البيضاء الطويلة وهي الأنسب للمحجبات، لِمَ لا تختارين قميصاً غير متماثل الأطراف وتنسقينه مع بنطال جينز فاتح بقصّة مستقيمة، وتكملين الإطلالة بتوربان أخضر داكن وحقيبة كتف صغيرة مزيّنة بسلسال معدني طويل يمكن من حملها عبر الجسم؟! أما الخيار الثاني فيكون من خلال إطلالة أنثوية جذابة بالقميص الأبيض ذي القصة الرجالية وتنسيقه مع التنانير الطويلة المشجّرة وحذاء مدبّب بكعب رفيع وحقيبة كتف بيضاء مزوّدة بسلسال معدني وطرحة بإحدى النغمات الترابية الرائجة.

من المهم المزج بين الستايل الكاجوال والرسمي؛ من خلال تنسيق القميص الأبيض مع سروال جينز واسع عالي الخصر وبليزر باللون الجملي الفاتح وطرحة رمادية داكنة، هذا الأسلوب يناسبه صندل ناعم أو حذاء مدبّب بكعب عريض.

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اكنافاس Aknvas



بالإمكان ارتداء القميص الأبيض وتنسيقه مع تنورة مطبّعة؛ للحصول على طلّة أنثوية جميلة؛ من خلال ارتداء تنورة بها نقشات وتشجيرات كثيرة وتنسيق حذاء مدبّب مع حقيبة كتف باللون الأبيض ذات سلسلة معدنية، أو حتى تنسيقه مع البليزر، فهذا الأسلوب مناسب في كل من فصل الصيف وفي الشتاء أيضاً، حيث يمكن ارتداء بليزر باللون الجملي على قميص أبيض وبنطلون من الجينز واسع قليلاً، أو ارتداء قميص أبيض مع بنطلون باللون الأسود، فهو يعتبر اختياراً لإطلالة رسمية يمكن من خلالها الذهاب إلى العمل أو حضور الاجتماعات. تنسيق قميص أبيض مع تنورة قصيرة من الجلد رائع للمناسبات، خصوصاً إذا كانت البلوزة ضيقة ومناسبة لحجم الجسم، أو تنسيقه مع بنطلون ضيق من الجينز الفاتح وسنيكرز باللون الأبيض أيضاً.

وأخيراً يعتبر القميص الأبيض المنقذ لجميع الإطلالات ليلاً ونهاراً، والذي يمكن تنسيقه بعدد لا يحصى من الطرق للحصول على إطلالات ملهمة ومعاصرة لهذا الموسم.

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