منها غياب الاستقرار الأسري.. 7 أشياء قد تعرضك للإصابة بالنسيان «عليك تجنبها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في كثير من الأحيان يعاني بعض الأشخاص من النسيان المستمر، الأمر الذي يجعلهم في توتر دائم وعدم الشعور بالراحة عند السهو عن شئ هام، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك عددا من الفوائد للنسيان، إذ يساهم النسيان في استمرار الحياة، كما أنه مهم للأداء السليم للدماغ.

والنسيان جزء مهم من عملية الحفظ، ولا يجعل المرء أقل ذكاءً، فالإنسان لديه آليات نشطة للنسيان، ويساعدنا على التخلص من المعلومات القديمة غير المستخدمة والتجارب المؤلمة، والصدمات الموجعة، فأهمية الذاكرة لا تقتصر على استدعاء المعلومات المختزنة، ولكن للمساعدة فى حل المشاكل التى تواجهنا وصنع القرار.

ونرصد من خلال هذا التقرير الأسباب التي قد تعرض الأشخاص للإصابة بالنسيان الدائم، والتي يمكن تجنبها، وفق حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ل «هن»، كالتالي:

أسباب إصابة الإنسان بالنسيان الدائم

1- التوتر والقلق

يمكن أن يؤثر التوتر على كيفية تكوين ذاكرة المعلومات عند الإجهاد، ما يجعلنا نحتاج وقتًا أكثر في معالجة وتخزين المعلومات فى الذاكرة قصيرة المدى، وتحويلها إلى الذاكرة طويلة المدى، مما قد يصعب التعلم عند التوتر، ويمكن التغلب على ذلك عن طريق ممارسة الرياضة عند الشعور بالتوتر.

2- قلة النوم

يساعد النوم على التعلم بشكل أسرع، فلا يستطيع الإنسان المحروم من النوم التركيز والانتباه على النحو الأمثل، ما يجعل هناك صعوبة في التعلم بكفاءة، كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة، ما يساعد على تلقي المعلومات بشكل أسرع، لذلك يجب الحرص على النوم لمدة 8 ساعات يومية.

3- الأدوية والمواد المخدرة والكحوليات

تسبب بعض الأدوية التي يتم تناولها في الإصابة بالنسيان، كما أن المواد المخدرة والكحوليات قد تسبب الإصابة بالنسيان وعدم التركيز.

4- الحوادث

قد يسبب التعرض لحادث ما أو الإصابة في الرأس الناتجة عن السقوط، مشكلات كبيرة في الذاكرة، والتي قد تؤدي إلى النسيان.

5- عدم خوض اختبارات للتذكر

يجب على الإنسان لتثبيت المعلومات فى الذاكرة حل أسئلة، والخضوع لاختبارات تساعد على القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات، وتعد تلك الطريقة من أفضل طرق تحسين عملية التذكر.

6- المشكلات العاطفية وغياب الاستقرار الأسري

في كثير من الأحيان تؤدي كثرة المشكلات العاطفية إلى التوتر والقلق والاكتئاب والإصابة بالنسيان المستمر وصعوبة التركيز.

7- سوء التغذية

يؤدي نقص الفيتامينات الموجودة في الجسم وبشكل خاص نقص فيتامين ب 12، وفيتامين سي، وعنصر الحديد، إلى الإصابة بضعف التركيز، كما يسبب الكسل والإصابة بضعف الأعصاب.