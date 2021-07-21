"مش بس في العيد".. 8 أشياء احرصي على تنظيفها كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قبل قدوم العيد ترغب ربات المنزل في تنظيف المنزل بأكمله، ولكن هناك العديد من الأشياء لا يقتصر تنظيفها فقط في العيد إنما يجب تنظيفها كل يوم، كما جاء في موقع "برايت سايد".

1- مناشف المطبخ:

أظهرت الدراسات الحديثة أن مناشف الأطباق هي أكثر الأماكن تلوثًا في المطبخ، والشيء نفسه ينطبق على المناشف الصغيرة في حمامك، ونظرًا لأنك تستخدمها أكثر من مرة يوميًا، فإنها تتسخ بسرعة كبيرة، لهذا السبب يجب تغيير مناشف المطبخ والحمام كل يومين، أو حتى كل يوم إذا كان لديك عائلة كبيرة.

2- مفاتيح المنزل:

تحتوي المفاتيح على بكتيريا أكثر من أزرار المصعد، وكقاعدة عامة، لا ننظف مفاتيحنا أبدًا، ونلمسها دائمًا بأيدي قذرة ونحتفظ بها في جيوب متسخة وغالبًا ما نسقطها على الأرض، ونتيجة لذلك، نجلب كمية لا تصدق من البكتيريا المعدية إلى المنزل باستخدام مفاتيحنا، وهذا هو السبب في أن تنظيفها بمناديل مطهرة أمر حيوي للغاية.

3- بلاط الحمام:

من أجل تبسيط روتينك المعتاد لتنظيف بلاط الحمام المتسخ، امنح جدران الدش مسحًا سريعًا بعد كل دش، وسيساعدك الحفاظ على حمامك جافًا على منع نمو البكتيريا والعفن.

4- أسفنجة المطبخ:

قد تكون الإسفنجة أقذر شيء في مطبخك نستخدمه لغسل الأطباق والأواني وألواح التقطيع ولمسح الانسكابات، وتعد أفضل طريقة لتطهير الإسفنجة هي وضعها في الميكروويف، وما عليكي سوى غسلها جيدًا ووضع الإسفنجة المبللة في الميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

5- أطباق متسخة مبللة بالماء:

يعد ترك الأطباق المتسخة في الحوض حتى صباح اليوم التالي عادة سيئة تجعل الغسيل أكثر صعوبة، وإذا كنت تستخدم غسالة أطباق، فلا تشطف الأطباق يدويًا مسبقًا قبل تشغيلها، ومن الأفضل دائمًا غسل الأطباق فورًا بعد كل وجبة.

6- صانع القهوة:

تعد ماكينة صنع القهوة الخاصة بك مكانا خاصا للبكتيريا والعفن، لذا فأنت بحاجة إلى تنظيفها يوميًا، لهذا، سوف تحتاج إلى فصل آلة صنع القهوة إلى قطع منفصلة وسيساعدك ذلك على إزالة القهوة والطحن والزيت بسرعة وسهولة.

7- ألواح التقطيع:

إذا كنت تستخدم الملاعق وألواح التقطيع المصنوعة من الخشب، فانقعها في خليط الخل والماء لبضع دقائق في كل مرة تنتهي فيها من الطهي، وستساعدك هذه الحيلة على قتل البكتيريا والفطريات على أسطحها، علاوة على ذلك يجب تنظيف وتعقيم أي لوح تقطيع بانتظام، ولهذا الغرض، استخدمي مزيجًا من 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف لتر من الماء الساخن ثم ضعي هذا المحلول على سطح لوح التقطيع واتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم قومي بشطف لوح التقطيع تحت الماء الجاري.

8- فرش المكياج والإسفنج:

إذا كنت تستخدم نفس فرشاة المكياج لفترة طويلة، فقد تحتوي على جميع أنواع البكتيريا والجراثيم السيئة التي يمكن أن تصل بسهولة إلى وجهك، لهذا السبب من المهم جدًا تنظيف أدوات المكياج بالماء الدافئ والصابون بعد كل استخدام.