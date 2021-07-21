في عيد الأضحى.. تحذيرات عند تناول اللحوم: ابعد عن الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

استقبل المسلمون أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي تم خلاله ذبح الأضاحي بأنواعها المختلفة، ومن ثم الإقبال على تناول اللحوم بشكل مستمر من قبل الكثيرين على مدار الأيام المباركة.

مخاطر صحية كبيرة قد يتعرض لها متناولو اللحوم بشكل مستمر خلال أيام العيد، حسبما كشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«هن»، لافتا إلى الأضرار الصحية الجسمية التي قد يتم التعرض لها، خاصة أصحاب بعض الأمراض المزمنة.

تحذيرات عند تناول اللحوم

وفند «الحوفي»، تحذيراته عند تناول اللحوم، وهي:

- تجنب الإفراط في تناول لحم الضأن، نظرا لاحتواءها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، حيث يمثلوا خطورة على مرضى القلب، ما يسبب حدوث في ضعف عضلة القلب ولزوجة في الدم.

- تجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، إذ تساعد على زيادة حامض «اليوريك أسيد»، الذي يؤدي إلى تكوين الحصوات، فضلا عن الشعور بآلام المفاصل «النقرس»، خاصة مع كبار السن.

- تجنب مرضى السكري، من تناول اللحوم المشبعة بالدهون، لأنها قد تعرضهم للإصابة بضيق في الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

- يؤدي التناول الشره للحوم الحمراء إلى الشعور بالإمساك.

نصائح للسيدات عند شراء اللحوم وطهيها

وفي السياق ذاته، استعرضت «الوطن»، مجموعة من النصائح الهامة للسيدات، التي يجب اتباعها عند شراء لحوم الأضاحي وطهيها داخل المنزل، التي تمثلت في:

التعرف على عُمر الأضحية من خلال لون اللحمة

- في حال إذا كانت اللحمة فاتحة اللون والدهن ناصع البياض، فيدل هذا على العُمر الصغير للأضحية، لأنه كلما زاد عمرها، كلما كان لحمها داكن اللون.

- أما إن كان دهن اللحم شديد الإصفرار الذي يميل للون البرتقالي، فهذا دليل على أن الأضحية كانت مريضة، ولا يصلح لحمها للطهي.