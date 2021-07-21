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توقعات الأبراج اليوم 21-7-2021: مفاجأة للأسد.. ونصيحة مهمة للحوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

الحمل:
لديك طاقة إيجابية رائعة عليك استغلال الأمر في عمل أشياء مفيدة.

الثور:
حاول أخذ قسط من الراحة والاستمتاع مع أصدقائك.

الجوزاء:
حاول السيطرة على انفعالاتك وطاقتك السلبية وتحلي بالصبر.

السرطان:
تأكد من الأخبار قبل التحدث بها مع الآخرين، وحاول السيطرة على غضبك.

الأسد:
الحظ حليفك اليوم، ومفاجأة في الطريق إليك.

العذراء:
يوم جيد على الصعيد المهني، قد تشعر بالتفاؤل والاستمتاع بالعمل.

الميزان:
عليك أن تكون أكثر مرونة، خاصة في علاقتك مع شريك حياتك.

العقرب:
يوم جيد على الصعيد العاطفي، تقضي أوقات رومانسية رائعة مع شريك حياتك.

القوس:
تخلص من التوتر بقليل من الاسترخاء يومياً، وسيطر على طاقتك السلبية.

الجدي:
خذ قسطا من الراحة بعد يوم عمل شاق، واستمتع بأشعة الشمس والتحدث مع الآخرين.

الدلو:
اهتم بصحتك أكثر من ذلك، احرص على ممارسة التمارين .

الحوت:
يوم ملئ بالأحداث وقد تحدث مشاكل بسيطة عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ قرار قد يغير حياتك

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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