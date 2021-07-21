7 أضرار لا تتوقعها يسببها الإفراط في تناول الفول السوداني في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المسليات خلال المناسبات والأعياد من بين الأطباق الرئيسية في غالبية البيوت المصرية، وخلال عيد الأضحى المبارك، يتناول كثيرون الفول السوداني لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية، وبالرغم من ذلك فإن الإفراط في تناوله يسبب الكثير من الأضرار الصحية، حسب ما ذكر موقعا "livestrong" و"goodhealthall".

1- قد يسبب الحساسية:

استهلاك الفول السوداني مفيد لصحتنا، ويوفر الكثير من فوائد الجمال لبشرتنا وشعرنا، ولكن في نفس الوقت أحد أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعًا، ويجب على أولئك الذين لديهم حساسية منه أن يبتعدوا عن تناوله.

2- يحتوي على الليكتين:

تناول الكثير منه يضر بصحتنا بسبب الليكتين الموجود فيه، حيث تحتوي البقوليات مثل الفول السوداني وفول الصويا وما إلى ذلك على مادة الليكتين ومضادات التغذية وهي مادة لزجة تحافظ على استراتيجية مقاومة الآفات في النبات.

وعلى الرغم من أن هذا مفيد للنبات، إلا أنه ليس جيدًا بالنسبة لنا لأن لزوجة وبنية الليكتين تجعل من المستحيل تقريبًا هضمها بواسطة أجسامنا، كما ترتبط الليكتينات بالسكر الموجود في دمائنا وتسبب الالتهاب وتؤدي إلى حالات التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

3- نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية:

على الرغم من أن الفول السوداني مصدر ممتاز للأحماض الدهنية أوميجا 6، إلا أنه يفتقر إلى الأحماض الدهنية أوميجا 3 وهو أمر مهم جدًا للحفاظ على صحتنا.

وفي الواقع، يحتاج جسمنا إلى مزيج من أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، ويمكن أن يسبب نقص الأحماض الدهنية أوميجا 3 الالتهابات وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.

4- يساهم في زيادة الوزن.

أحد مساوئ الفول السوداني، على الرغم من مساهمته في صحتك العامة، هو محتواه العالي من السعرات الحرارية، وبالتالي الإفراط في تناوله يسبب زيادة الوزن.

5- يمنع امتصاص المعادن:

الفول السوداني مصدر جيد للفوسفور، ومع ذلك، فإن الفوسفور الموجود في الفول السوداني يكون في شكل حمض الفيتيك أو فيتات وعندما نتناول الفول السوداني، فإن الفيتات تتحد مع العناصر الغذائية الأخرى وتقلل من امتصاصها، بالإضافة إلى ذلك، تقلل الفيتات من قابلية هضم البروتين، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص المعادن والحساسية وتهيج الأمعاء، كما يمكن أن تساهم الفيتات في نقص المعادن، خاصة عند الأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

6- الكثير من الصوديوم:

تحتوي العديد من أنواع الفول السوداني على ملح ونكهة مضافة قد يكون لها تأثير على ضغط الدم، وعلى الرغم من أنك تحتاج إلى الصوديوم لموازنة السوائل في جسمك والمساعدة في تقلصات العضلات والنبضات العصبية، إلا أن الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

7- يحتوي على الدهون المشبعة:

تناول الكثير من الفول السوداني ضار بصحتنا بسبب وجود نسبة عالية من الدهون المشبعة فيه، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون المشبعة إلى حدوث مشاكل مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وانسداد الشرايين ومشاكل الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات صحية أخرى.