شيكابالا يحتفل بالعيد رفقة أسرته على شاطئ البحر.. ومتابعون: «بنحبك يا أباتشي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر محمود عبد الرازق «شيكابالا»، لاعب نادى الزمالك وكابتن الفريق، مجموعة من الصور أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، رفقة نجله آدم وزوجته وبعض أصدقاء العائلة على شاطئ البحر بإحدى المدن الساحلية في مصر، عبر حسابه على «إنستجرام»، ودوّن عليها «عائلتي».

وحرص عدد من متابعي وجمهور الأباتشي بتهنئته من خلال تعليقاتهم على الصورة ومنها:«كل سنة وانت طيب يا أباتشي».. «كل سنة وانت طيب يا عمنا».. «بنحبك يا شيكا».

وكان أعلن نجم النادي الأبيض خطوبته في آخر عام 2017، على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية تدعى «سارة» ثم أقاما حفل زفافهما على نيل أسوان وأنجب شيكا من زوجته طفلًا أسماه «أدم».

طقوس زواج شيكابالا

وشهد زواج شيكابالا طقوس مصرية لدى أهل الجنوب، فيقدم العريس مثلا كميات كبيرة من الحلوى والمعلبات وبعدها تقدم العروس السمك واللحوم والفواكه، وهي ثقافة مصرية قديمة تشارك فيها أيضًا والدة العريس وخالته وعماته بتقديم الحلوى، في ليلة كتب الكتاب التي تسمى «يوم الشيلة» والمعروفة لدى أهل الجنوب.

وفي عام 2019، احتفل «شيكابالا» بمولوده الأول «أدم» من خلال نشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وظهر نجله وهو يرتدي تيشرت نادي الزمالك التقليدي باللون الأبيض والرقم «10» وعليه شعار القلعة البيضاء، ودوّن عليها قائلا: «الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ«آدم» رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين».