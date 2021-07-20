طريقة عمل لسان الخروف.. يحتوي على الفسفور المفيد للجسم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل لسان الخروف من الأكثر بحثًا على موقع جوجل في الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، حيث تعتبر من الأكلات اللذيذة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بالإضافة إلى أنها أكلة سهلة الهضم وتحتوي على نسب من الفسفور الهام لبناء العظام وزيادة قوتها، ويرصد «هن» طريقة عمل لسان الخروف وفق موقع الطبخ الشهير «ckbk».

المكونات:

8 لسانات من الخروف.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص من الثوم المقشر والمهروس.

4 حبات من البصل المقطعة إلى مكعبات.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 حبة ليمون.

4 ملاعق من الخل.

طريقة التحضير

اغسلي لسان الخروف جيداً ثم ضعيها في وعاءٍ عميقٍ وانقعيها بالماء لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ثم بعد مضي أربع ساعات اغسلي اللسان بالماء الجاري لمدة ربع ساعة، ثم ضعيها في مصفاةٍ واتركيها حتى تتخلص من الماء الزائد.

ضعي اللسان في وعاءٍ عميقٍ للطهي و فوقها الماء والخل وغطيها، ثم اتركيها على نار المتوسطة لمدة ساعة، وأزيلي الزفرعندما يتكوّن، شأنه كشأن سلق أي نوع من اللحوم.

قومي بتصفية اللسان وضعيه جانباً واحتفظي بماء السلق.

أحضري مقلاةً وضعي فيها الزيت ثم نرفعها على النار الهادئة، وبعد أن يسخن الزيت ضيفي الثوم والبصل واتركيها حتى تتذبل. ضيفي 2 كوب من ماء السلق أو أكثر حسب الرغبة وحركي المكونات.

أحضري صينية وضعي فيها لسان الخروف ثم أسكبي فوقها خليط البصل والثوم مع ماء السلق. ضيفي عصير الليمون والملح والزنجبيل.

أدخلي الصينية في الفرن مسبقاً وأتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل.

صينية لسانات الخروف مع الخضار

المكونات:

4 لسانات من الخروف.

2 ملعقة من الطحين.

1/2كوب من الخل.

2 حبة من البصل.

ورق غار.

2 ملعقة كبيرة من البهارات.

2 حبة بطاطا مقشرة ومقطعة إلى دوائر.

2 حبة طماطم متوسطة الحجم.

5 فصوص من الثوم.

1 حبة ليمون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

اغسلي اللسانات بالماء ثم أفركيهم جيدًا بالملح والطحين.كرري الخطوات سالفة الذكر عدة مرات.

ضعي اللسانات بعد تنظيفها في مقدار من الماء وحبة من البصل.ضيفي ورق الغار والبهارات على النار المتوسطة حتى يسلقوا لمدة ساعة.

اخرجي اللسانات من ماء السلق ثم نقسمها نصفين وضعيها في صينية الطهي.ضعي البطاطا وكوباً من ماء السلق والثوم المهروس وعصير الليمون، وحركيها جيدًا.

ضعي شرائح الطماطم على الوجه وشرائح البصل فوقها.

أدخلي الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج، ثم يتم تحميرها.